Taiwan sa pripravuje na priamy úder silného tajfúnu Talim

Tchaj-pej 11. septembra (TASR) - V čase, keď Spojené štáty zápasia s hurikánom Irma, sa Taiwan pripravuje na príchod silného tajfúnu Talim. V dôsledku tohto prírodného živlu platia už teraz v pobrežných oblastiach výstrahy pred katastrofou a príslušné úrady nariadili evakuáciu civilistov a zastavili dopravu, uviedla agentúra AP.Tajfún Talim by mal územie Taiwanu zasiahnuť v stredu večer miestneho času. Ústredná vláda sa spojila so starostami horských dedín a spoločne koordinujú bezplatnú evakuáciu obyvateľstva do pripravených dočasných prístreškov, monitorujú hladiny riek a oblasti, kde hrozia zosuvy pôdy.Meteorológovia varujú, že Talim by mohol udrieť priamo na Taiwan silou rovnajúcou sa hurikánu tretej kategórie. Po Taiwane by sa mal podľa predpovedí presúvať smerom k Číne.Taiwan zasiahne tajfún takmer každý rok. Prípravy na príchod prírodnej katastrofy tohto druhu sú však omnoho vážnejšie od roku 2009, keď tajfún Morakot najmä na Taiwane zrovnal dediny so zemou a zabil stovky ľudí. Väčšina z približne 700 mŕtvych zahynula pod zosuvmi pôdy.