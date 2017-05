Taiwanský ústavný súd rozhodol v prospech homosexuálnych manželstiev

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tchaj-pej 24. mája (TASR) - Taiwanský ústavný súd dnes rozhodol v prospech homosexuálnych manželstiev a vyhlásil, že parlament by mal novelizovať občiansky zákonník a do dvoch rokov prijať nové zákony.Rozhodnutie súdu pripravilo pôdu na to, aby sa Taiwan mohol stať prvou krajinou v Ázii, ktorá zlegalizuje manželstvá ľudí rovnakého pohlavia, píše agentúra DPA.Občiansky zákonník, ktorý v súčasnosti neuznáva homosexuálne manželstvá, je neústavný, informoval na tlačovej konferencii v metropole Tchaj-pej jeden z vrcholných predstaviteľov taiwanského ústavného súdu.Ak by súvisiace zákony neboli zrevidované a nové zákony prijaté do dvoch rokov, homosexuálne páry budú môcť začať registrovať svoje manželstvá na úrade taiwanskej vlády, dodal súdny predstaviteľ.