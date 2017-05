Tajani: Chorvátsko sa musí čo najrýchlejšie stať súčasťou Schengenu

Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 19. mája (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani chce urobiť maximum pre to, aby sa Chorvátsko čo najrýchlejšie mohlo začleniť medzi krajiny Schengenu, a to aj s ohľadom na bezpečnostné riziká, ktorým čelí Európska únia. Odznelo to dnes v Záhrebe, ktorý bol dejiskom jednodňovej oficiálnej návštevy najvyššieho predstaviteľa EP.Tajani, ktorý pri rokovaniach s poprednými chorvátskymi činiteľmi pripomenul aktuálne výzvy ako nezamestnanosť mladých ľudí, teroristické hrozby a migračná vlna, označil za existenčne dôležité, aby členské krajiny EÚ spoločne postupovali v záujme stability Únie a politickej stability. V tejto súvislosti označil za veľmi dôležité, aby si aj Chorvátsko zachovalo vnútropolitickú neochvejnosť.Práve Chorvátsko má kľúčový význam z hľadiska zachovania stability v oblasti juhovýchodnej Európy, podčiarkol Tajani a dodal, že medzi nebezpečenstvami, pre ktoré je dôležitá stabilita regiónu, sú aj navrátilci z radov islamistov bojujúcich na Blízkom východe.Za dôležitú označil predseda EP aj úlohu Chorvátska v stredomorskom priestore, pričom vyjadril nádej, že ak sa spoločnými silami podarí stabilizovať región, potom pravdepodobne bude klesať aj počet utečencov.Všetky spomínané skutočnosti, ako konštatoval Tajani, ho vedú k presvedčeniu o nevyhnutnosti čo najrýchlejšieho vstupu Chorvátska do Schengenu.Predsedu EP prijala v Záhrebe chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová, premiér Andrej Plenkovič i šéf parlamentu Gordan Jandrokovič. Popoludní vystúpil v Záhrebe s prednáškou o budúcnosti EÚ na jednej z miestnych vysokých škôl.