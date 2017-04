TAJANI: Marine Le Penová nezvíťazí, väčšina Francúzov bude chrániť EÚ

Do druhého kola prezidentských volieb vo Francúzsku, ktoré sa uskutoční 7. mája, postúpili centrista Emmanuel Macron a kandidátka krajne pravicového Národného frontu (FN) Marine Le Penová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. apríla (TASR) - Kandidátka krajne pravicového Národného frontu (FN) Marine Le Penová nezvíťazí vo francúzskych prezidentských voľbách. Myslí si to predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani.vysvetlil Tajani svoj postoj na dnešnej tlačovej konferencii počas summitu predsedov parlamentov členských krajín EÚ.Odísť z Únie podľa neho nie je dobré riešenie.poznamenal v súvislosti s tým, že Marine Le Penová sľubuje v prípade víťazstva vo voľbách referendum za vystúpenie Francúzska z Únie (frexit). Reagoval na postup Marine Le Penovej do druhého kola prezidentských volieb, kde sa 7. mája stretne s centristom Emmanuelom Macronom.Hoci si Tajani myslí, že Le Penová nezíska prezidentský post, nemožno podľa Tajaniho ignorovať nespokojnosť ľudí v členských štátoch Únie. Predseda EP zopakoval, že EÚ spoločne musí bojovať proti terorizmu, migrácii, nezamestnanosti mladých.uviedol a zdôraznil potrebu spolupráce.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v reakcii na prvé kolo francúzskych prezidentských volieb uviedol, že rešpektujeme a boli by sme rešpektovali akékoľvek výsledky.uzavrel Danko.