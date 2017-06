TAJANI: Právne konanie voči ČR, Maďarsku a Poľsku je opodstatnené

Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. júna (TASR) - Za opodstatnené označil dnes predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani otvorenie právneho konania Európskej komisie voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku pre porušenia európskej legislatívy súvisiacej s prerozdeľovaním žiadateľov o azyl. Stalo sa tak v jeho vystúpení na konferencii o migrácii v Bruseli.Tajani súčasne vyjadril nádej, že to môže znamenať riešenie problému absencie solidarity. Práve jej nedostatok zo strany ďalších členských krajín Únie voči Grécku a Taliansku môže podľa jeho názoru spôsobiť. Zdôraznil tiež, že je nutné dodržiavať dohody, v čom Európsku komisiu podporuje aj Európsky parlament.Tajani hovoril aj o zlepšení ochrany vonkajších hraníc Únie, čo však podľa neho nesmie znamenať ich uzavretie. Niektoré krajiny sa domnievajú, že riešením je uzavretie hraníc, čo však iba ďalej zhoršuje humanitárnu situáciu, poznamenal. EP považuje v tejto súvislosti za správne zriadenie spoločnej hraničnej stráže.Predseda EP sa vyslovil aj za posilnenie spolupráce s africkými partnerskými štátmi, za podporu politickej stability v nich a urgentný postup proti zhoršovaniu situácie v takmer všetkých krízových regiónoch. Zdôraznil nutnosť poskytnutia perspektív pre mladých ľudí a boja proti prevádzačstvu a terorizmu.O nutnosti solidarity hovoril na rovnakom fóre aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, podľa ktorého nejde o jednosmerný proces, ale o proces, v ktorom má každý svoje povinnosti. Ním vedené grémium urobí aj v budúcnosti maximum pre dodržanie dohôd, ktoré s tým súvisia, odznelo v Bruseli.Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová na tlačovej konferencii po spomínanom fóre uviedla, že riešením akútnych aspektov migračnej krízy nemôže byť uzavretie trasy vedúcej cez Stredozemné more, preto k tomu nemôže smerovať ani politika Európskej únie. Jednak ide o krok, ktorý nie je možné zrealizovať, jednak by čo len pokus o uzavretie sťažil situáciu Líbye a viedol k ešte väčšej humanitárnej katastrofe. Morálnou a zákonnou úlohou Únie je záchrana ľudských životov, zdôraznila Mogherinová a dodala, že až po jej naplnení možno hovoriť o situácii a štatúte utečencov a žiadateľov o azyl.Popri solidarite medzi členskými krajinami treba zdôrazniť podľa talianskej eurokomisárky aj vonkajšiu zodpovednosť, čo predstavuje koordinovanie postupu voči globálnym problémom jednotnými prostriedkami. Prístup k migrácii je spoločnou zodpovednosťou EÚ, zdôraznila Mogheriniová.Predmetné právne konanie sa týka porušenia dohody prijatej na zasadaní Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v septembri 2015, ktorá počíta s premiestnením 160.000 migrantov z územia Grécka a Talianska na územie ostatných členských krajín Únie. Dohoda bola prijatá, hoci proti takémuto programu relokácií hlasovali Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Poľsko pôvodne proti tomuto mechanizmu protestovalo, v septembri 2015 však nakoniec hlasovalo za jeho prijatie.Členské štáty EÚ sa neskôr zaviazali prijať ďalších 22.000 utečencov zo Sýrie, ktorí sa ocitli v susedných krajinách, v Turecku, Jordánsku a Libanone.