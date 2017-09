Tajani si myslí, že je potrebné investovať do ochrany hraníc EÚ

Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. septembra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani sa vyslovil za väčšiu pomoc Európskej únie pri ochrane hraníc v Maďarsku. Len tak je možné obmedziť prílevy utečencov do Európy, uviedol pre dnešné vydanie nemeckého denníka Neue Osnabrücker Zeitung.povedal Tajani. Maďarsko však podľa neho musí byť recipročne pripravené prijať utečencov v rámci programu ich prerozdelenia vnútri EÚ - čo Budapešť opakovane odmieta.Cieľom musí byť zníženie nelegálnej migrácie, zdôraznil Tajani.citovala ho agentúra DPA. Podľa šéfa EP je to možné dosiahnuť len väčším počtom príslušníkov pohraničnej polície. Migračná vlna totiž patrí k najzávažnejším problémom Únie.Maďarský premiér Viktor Orbán nedávno žiadal od Európskej komisie, aby prevzala polovicu doterajších nákladov za opatrenia na ochranu južnej hranice jeho krajiny vrátane výstavby pohraničného oplotenia, čo by predstavovalo 440 miliónov eur. Predseda EK Jean-Claude Juncker to odmietol.