Tajani: Štrasburg aj naďalej zostane hlavným sídlom europarlamentu

Nový predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Nový predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani v utorok večer, krátko po svojom zvolení za nástupcu Martina Schulza, oznámil, že Štrasburg aj naďalej zostáva hlavným sídlom tejto európskej inštitúcie. Postavil sa tak proti vôli približne 80-tich percent poslancov, ktorí opakovane žiadajú ponechanie iba bruselského sídla europarlamentu.Luxemburský denník Le Qoutidien dnes v tejto súvislosti pripomenul, že rovnaký postoj zastával počas výkonu svojho mandátu aj Schulz., vyhlásil Tajani na tlačovej konferencii po oznámení výsledkov štvrtého kola volieb.Nový šéf EP týmto oznámením zareagoval na výzvu oficiálnych predstaviteľov mesta Štrasburg. Tí sa písomne obrátili na všetkých šesť uchádzačov o post predsedu EP s otázkou, aký bude ďalší osud štrasburskej inštitúcie.Europoslanci z vlastnej iniciatívy opakovane spúšťajú petície vyzývajúce na zoficiálnenie iba jedného sídla Európskeho parlamentu - najlepšie v Bruseli, kde sa nachádza aj sídlo Európskej komisie a Európskej rady, s ktorými europarlament úzko spolupracuje.Hlavným motívom sú najmä vysoké finančné a ekologické náklady spojené s každomesačným presunom stoviek poslancov, úradníkov, novinárov a politikov z Bruselu do Štrasburgu.Kritici súčasného stavu poukazujú na skutočnosť, že štrasburské sídlo EP je naplno vyťažené ani nie celé dva mesiace v roku, pričom budovu treba udržiavať a kúriť v nej aj počas neprítomnosti poslancov.Podľa zmlúv o fungovaní EÚ má Európsky parlament stále sídlo v Štrasburgu, kde sa musí každý rok uskutočniť 12 plenárnych zasadnutí. Medzi plenárkami sa poslanci pracujúci v bruselskom sídle EP zúčastňujú na práci vo výboroch a na stretnutiach politických skupín.Prípadná zmena situácie a zrušenie štrasburského sídla EP by vyžadovala zmenu základnej legislatívy EÚ a jednomyseľný súhlas všetkých 28 členských štátov. To však naráža na odpor Francúzska, Nemecka a Luxemburska, kde sídli Sekretariát EP.Okrem toho Súdny dvor EÚ v Luxemburgu koncom roka 2012 už zamietol iniciatívu zameranú na zníženie počtu 12 ročných plenárnych zasadnutí v alsaskej metropole.List, ktorý v utorok dostali všetci kandidáti na funkciu predsedu EP, podpísal starosta mesta Roland Ries, prezident euromotropoly Štrasburg Robert Herrmann, bývalá poslankyňa EP Catherine Trautmannová a predseda Veľkovýchodného regiónu (Alsako, Lotrinsko, Champagne a Ardeny) Philippe Richert.