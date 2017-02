Tajná služba zlikvidovala jedného z vodcov al-Káidy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Kábul 19. februára (TASR) - Agenti afganskej tajnej služby zlikvidovali počas operácie uskutočnenej 9. januára v provincii Ghazní na juhovýchode Afganistanu jedného z najvyššie postavených členov teroristickej siete al-Káida Sajfulláha Achtára. Informovalo o tom dnes afganské Národné riaditeľstvo pre bezpečnosť (NDS).Achtár velil pakistanským bojovníkom al-Káidy v čase, keď bolo pri moci militantné hnutie Taliban, ktoré v Afganistane vládlo do roku 2001.Achtár zhromaždil v Afganistane približne 30.000 militantov, ktorí sa zapojili do bojov v oblasti strednej Ázie.uvádza sa vo vyhlásení NDS.Achtára už predtým dvakrát zadržali v Pakistane, avšak zakaždým ho prepustili a vyslali späť do Afganistanu.