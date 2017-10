Tajné služby preverujú správy o Rusoch zajatých v Sýrii islamistami

Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 4. októbra (TASR) - Ruské tajné služby analyzujú správy o ruských občanoch údajne zajatých v Sýrii, uviedol dnes na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Reagoval tým na správu viacerých západných médií, ktoré v utorok informovali, že džihádistická organizácia Islamský štát (IS) zverejnila videozáznam s dvoma údajne zajatými Rusmi.Muži na zázname nehovoria o svojej službe v ruských ozbrojených silách, ale predstavili sa a uviedli, odkiaľ pochádzajú, dodala agentúra RIA Novosti. Ruské ministerstvo obrany správu o zajatých ruských vojakov okamžite poprelo.Peskov dnes vyhlásil, že "Kremeľ nemá možnosti sledovať osudy" údajných zajatcov. Ubezpečil však, že prípadu sa venujú tajné služby, ktoré "využijú všetky možnosti na zistenie ich občianstva".Agentúra Interfax dnes s odvolaním sa na tlačovú službu Vševelikého vojska donského informovala, že kozáci v jednom z údajných ruských zajatcov spoznali svojho príslušníka Romana Zabolotného.Zdroj z prostredia kozákov pre Interfax uviedol, že pre jeho druhov "bolo zverejnenie takého videa šokom".Denník Novaja gazeta v utorok napísal, že druhý Rus, ktorý padol do zajatia IS, bol identifikovaný ako člen veteránskej organizácie Bojové bratstvo Domodedovo.Jej predstavitelia pre denník potvrdili, že ide o ich druha, "ktorý sa tak nejako ocitol v Sýrii, padol do zajatia. Viac povedať nevieme".Hovorca Peskov dnes na margo správ z kozáckeho prostredia uviedol, že Kremeľ k nim pristupuje s opatrnosťou, ale preverí ich. Poukázal na to, "medializované správy (o ruských zajatcoch) možno sotva považovať za oficiálne informácie". Ubezpečil však, že ak sa potvrdí, že ide o občanov Ruskej federácie, Moskva sa podnikne príslušné nutné kroky.Kozákov - členov polovojenských skupín, ktoré v minulosti hliadkovali na území rozsiahleho ruského impéria - v posledných rokoch často vídať na mítingoch opozície, kde zasahujú proti opozičným aktivistom.Kozáci zohrali významnú úlohu v separatistickom konflikte na východnej Ukrajine. Ich velitelia verejne priznali prekročenie hranice z Ruska na východnú Ukrajinu, aby pomohli miestnym separatistom. Ruská vláda poprela, že by kozákov podporovala.