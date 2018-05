Tajné služby zmarili teroristický útok na pamätný pochod v Moskve

Zľava ruský minister obrany Sergej Šojgu, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ruský prezident Vladimir Putin a srbský prezident Aleksandar Vučič počas vojenskej prehliadky pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad hitlerovským Nemeckom v druhej svetovej vojne v Moskve 9. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. mája (TASR) - Ruské tajné služby zmarili pripravovaný teroristický útok, ktorého terčom sa mal stať stredajší pamätný sprievod v Moskve pri príležitosti 73. výročia víťazstva nad nacizmom. Informoval o tom v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Oleg Syromolotov.Na pochode v centre Moskvy sa 9. mája zišlo zhruba milión účastníkov, ktorí si pripomínali pamiatku príbuzných zabitých počas takzvanej Veľkej vlasteneckej vojny (1941-1945). K účastníkom sprievodu sa pridal aj ruský prezident Vladimir Putin a izraelský prezident Benjamin Netanjahu, ktorý pricestoval na oslavy Dňa víťazstva do Moskvy.Syromolotov v rozhovore pre agentúru TASS uviedol, že útok na stredajší pochod plánovalo viacero teroristických skupín pôsobiacich v oblasti západnej Sibíri, ktoré za týmto účelom zhromažďovali zbrane. V rámci vyšetrovania prípadu bolo zadržaných 20 osôb a vykonaných 17 domových priehliadok.uviedol námestník ruského rezortu diplomacie.Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) koncom apríla informovala o zadržaní štyroch mužov podozrivých z napojenia na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorí plánovali teroristické útoky v Moskve. Štvoricu príslušníkov predpokladanejIS zadržali v Moskovskej oblasti po tom, ako tam pricestovali z ťažobného mesta Novyj Urengoj v západnej časti Sibíri. Zadržaní dostávali príkazy prostredníctvom textovej aplikácie priamo od členov IS.