Tajní prešetrujú, či ľudia z okolia Trumpa mali kontakty s Ruskom

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. januára (TASR) - Americké policajné orgány a tajné služby preverujú, či ľudia v bezprostrednom okolí okolo novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa mali kontakty s ruskými vládnymi úradníkmi.Medzi prešetrovanými je údajne aj bývalý šéf Trumpovej predvolebnej kampane Paul Manafort, ktorý pôsobil aj ako poradca zosadeného ukrajinského proruského prezidenta Viktora Janukovyča.Ďalšími dvoma prešetrovanými z Trumpovho okolia sú podnikateľ Carter Page, ktorý prezidentovi počas kampane istý čas radil v zahraničnopolitických otázkach, a vplyvný člen Republikánskej strany Roger Stone.Trumpov štáb tvrdí, že príčiny prešetrovania nepozná, napísal denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na tvrdenia bývalých aj súčasných vládnych úradníkov.Podľa NYT nie je známe, ktoré ruskí predstavitelia sú predmetom vyšetrovania, alebo aké konkrétne rozhovory upútali pozornosť amerických tajných služieb. NYT poznamenali, že pravdepodobnosť, že by sa vo veci začalo vyšetrovanie, je veľmi nízka, a nepravdepodobné je aj trestné stíhanie.Hovorkyňa Trumpovho štábu Hope Hicksová v noci nadnes vyhlásila, žeManafort vo svojej reakcii označil informáciu o svojich údajných kontaktoch s vysokopostavenými ruskými úradníkmi zaRozhodnutie otvoriť toto prešetrovanie nebolo založené na spise o existencii kompromitujúcich materiálov na Trumpa, ktorý vypracoval bývalý agent britskej tajnej služby MI6. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie vyhodnocuje aj podozrenia, ktoré sú v tomto spise, ako aj vo výňatkoch, ktoré sa tento mesiac dostali k Trumpovi.Predstavitelia tajných služieb USA odmietli komentovať najnovší vývoj. Niektorí však vysvetlili, že informácie o začatí prešetrovania ľudí z Trumpovho okoliamédiám preto, lebo sa obávajú, že nová americká administratíva by mohla ich vyšetrovanie mariť.