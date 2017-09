Tajomník NATO vyzval spojencov, aby rešpektovali sankcie voči KĽDR

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Tallinn 7. septembra (TASR) - Členské štáty Severoatlantickej aliancie musia rešpektovať sankcie voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), vyhlásil dnes generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová oznámila, že Únia chystá voči Pchjongjangu nové sankcie.Mogheriniová, ktorá sa spolu so Stoltenbergom zúčastňuje neformálneho zasadnutia ministrov obrany EÚ v Tallinne, vysvetlila, že samostatné sankcie EÚ, ktoré doplnia sankcie OSN, budú odpoveďou na najnovší jadrový test Severnej Kórey.vysvetlila.Podľa jej slov je potrebné vyhnúť sa vstupu do špirály vojenskej konfrontácie, ktorá by mohla byť extrémne nebezpečná nielen pre región, ale aj pre celý svet.Tlačová agentúra Reuters pripomenula, že vyhlásenie šéfa NATO prichádza v čase, keď sa medzinárodné spoločenstvo snaží zvýšiť tlak na severokórejský režim, ktorý nedávno otestoval svoju doteraz najsilnejšiu jadrovú bombu.Na otázky novinárov, či sa neobáva možnosti, že Rusko zabráni zintenzívneniu sankcií voči Pchjongjangu v Bezpečnostnej rade OSN, Stoltenberg povedal, že v rámci OSN už bolo dohodnutý režim sankcií aSpojené štáty v stredu na pôde OSN predstavili projekt nových sankcií voči Severnej Kórei, ktorý zvažuje ropné embargo -- vrátane rafinovaných produktov z ropy a skvapalneného plynu -- pre Severokórejčanov a zákazu vývozu textilu z tejto krajiny.Americká strana sa vyslovila aj za zmrazenie aktív severokórejského vodcu Kim Čong-una a zastavenie financovania diaspóry Severokórejčanov vo svete, ktorých počet sa odhaduje na viac ako 50.000 osôb a pre vládny režim predstavujú dôležitý zdroj príjmov.Americký návrh má v Bezpečnostnej rade OSN podporu Francúzska a Británie, ale môže ho zastaviť veto Číny a Ruska.