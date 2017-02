Takéto dopravné obmedzenia vás cez víkend neminú na cestách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žilina 4. februára (TASR) – Polícia upozorňuje na dnešné dopravné obmedzenia na cestách I/18 a I/60 v okrese Žilina od 8. do 10. hodiny súvisiace s opravou výtlkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.Doplnila, že na ceste I/18 budú opravovať výtlky v úseku od čerpacej stanice Slovnaft Šibenice po bývalý motorest Šibenice v smere zo Žiliny do Martina. Na ceste I/60 v úseku od hypermarketu Tesco (za zjazdnou rampou na Terchovú) po celej Ľavobrežnej ulici v smere do Budatína v pravom jazdnom pruhu, uviedla krajská policajná hovorkyňa.dodala Balogová.Cestu popod hrad Strečno neuzavrúCesta I/18 popod hrad Strečno, ktorá spája Žilinu s Martinom, bude počas nastávajúceho víkendu (4.-5.2.) prejazdná bez obmedzení. TASR o tom informoval prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík.doplnil Lavrík.Sanačné práce na skalnom brale realizuje firma ARCADIS CZ, a. s., organizačná zložka Slovensko, ktorá vyhrala verejné obstarávanie a podpísala zmluvu s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR.Víťazná spoločnosť splnila všetky výberové kritériá a ponúkla najnižšiu cenu 867.702 eur s DPH. Podľa zmluvy zabezpečí vykonanie nevyhnutných protihavarijných opatrení. Víťazná spoločnosť rozdelila práce na tri etapy s termínom ukončenia do 31. mája, informovala TASR Erika Rusnáková z odboru komunikácie MŽP SR.