Takéto niečo tu ešte nebolo: 4 klavíry, 8 klaviristov, 16 rúk

Doposiaľ zverejnený program festivalu Viva Musica!

30. júna – VIVA BALET! – Príbeh slovenského baletu. Koncert sa uskutoční v Novej budove Slovenského národného divadla.

7. júla – dvojnásobní držitelia Grammy, legendárni The King’s Singers vystúpia vo Veľkom evanjelickom kostole.

21. júla – po piatich rokoch sa na festival Viva Musica! vracia moravská speváčka a huslistka Iva Bittová s pozoruhodným projektom Slovenské spevy v spolupráci s vynikajúcim slovenským sláčikovým kvartetom Mucha Quartet. Koncert sa uskutoční vo Veľkom evanjelickom kostole.

20. augusta – jedna z najuznávanejších svetových huslistiek súčasnosti, Američanka Sarah Chang uvedie Vivaldiho Štyri ročné obdobia v sprievode renomovaného sláčikového kvarteta Mucha Quartet. Koncert sa uskutoční v Redute.

25. augusta – výnimočná spevácka osobnosť, kanadská sopranistka Measha Brueggergosman vystúpi v Slovenskom národnom divadle (nová budova) so Symfonickým orchestrom Viva Musica!

Bratislava 22. mája (OTS) - Viva Musica! festival sa vracia do Starej tržnice.sa tento zrekonštruovaný, moderný priestor, kam sa stále častejšie sťahujú kultúrne a hudobné podujatia, premení na atypickú koncertnú sálu. Diváci sa môžu tešiť na jedinečný koncert, v rámci ktorého si budú môcť vychutnať to najlepšie zo slovenského klavírneho umenia. Centrálne umiestnenému pódiu budú dominovať štyri koncertné krídla, vystúpi osem špičkových slovenských klaviristov a na koncerte okrem sólových skladieb zaznejú aj diela v úprave pre 16 rúk ako napríklad slávne Ravelovo Bolero.V rámci koncertu vystúpia klaviristi Ladislav Fančovič, Daniel Buranovský, ktorých mali diváci možnosť na festivale počuť už aj v minulosti, ďalej František Jánoška, ktorý so svojím Janoska Ensemble vystúpil na festivale v roku 2015, Jakub Čižmarovič, Matej Arendárik, Peter Pažický, mimoriadne talentovaný iba 16-ročný klavirista Martin Chudada a Jordana Palovičová.Kultové dielo klasickej hudby –v spracovaní britsko-nemeckého hudobného skladateľa– zaznie na festivale Viva Musica! v slovenskej premiére v podaní nórskej husľovej virtuózky. Max Richter patrí k významným predstaviteľom súčasnej hudby. Vo svojej tvorbe spája vplyvy klasickej hudby a minimalizmu s prvkami elektronickej, alternatívnej populárnej hudby či nových médií. Jeho dielo je rozsiahle a okrem klasických foriem zahŕňa tiež scénickú a filmovú hudbu, hudbu k rôznym súčasným performance či multimediálnym inštaláciám. Dielo Vivaldi Recomposed predstavuje kompletnú „rekompozíciu“ Vivaldiho Štyroch ročných období, v rámci ktorej Richter pôvodný hudobný materiál spracoval s uplatnením jemu blízkych súčasných kompozičných techník. Dielo malo premiéru v roku 2012 v Londýne a jeho nahrávka bodovala v rámci iTunes Classical Chart v Anglicku, Nemecku i v USA.Jej nahrávka Vivaldiho Štyroch ročných období s Trondheim Soloists má na YouTube takmer 16 miliónov videní! Pravidelne koncertuje so svojím bratom, violončelistom Hakonom Samuelsenom, s ktorým zároveň pôsobí ako umelecká riaditeľka projektu Yellow Lounge Norway, nočného klubu zameraného na prezentáciu klasickej hudby v Oslo. V roku 2014 spoločne vo svetovej premiére uviedli dielo Pas de Deux – dvojkoncert pre husle a violončelo oskarového amerického skladateľa Jamesa Hornera (autora hudby k filmom ako Titanic či Avatar) v sprievode Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod taktovkou V. Petrenka. Dielo napísané špeciálne pre duo Samuelsens zaznelo v lete 2016 aj v rámci spektakulárneho koncertu v kalifornskom Hollywood Bowl v sprievode Los Angeles Philharmonic a vyšlo tiež na ich úspešnom debutovom albume. Mari Samuelsen koncertovala na prestížnych svetových pódiách ako Carnegie Hall, v berlínskom Konzerthause, v Théâtre des Champs-Elysées v Paríži, v pražskej Smetanovej sieni, v Concertgebouw v Amsterdame, v Moske, v Zürichu atď. Hrá na husliach G. B. Gudagnini z roku 1777.Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal.sk alebo na www.vivamusica.sk Podujatie z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia.