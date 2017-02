Takéto zisky zaznamenali automobily v 3. kvartáli

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Tokio 6. februára (TASR) - Japonská automobilka Toyota zaznamenala v uplynulom 3. kvartáli finančného roka 2016/17 strmý pokles zisku. Dôvodom bol silný jen, ktorý znížil jej príjmy zo zahraničia, a slabší odbyt v Severnej Amerike.Prevádzkový zisk najväčšej japonskej automobilky za tri mesiace do konca decembra 2016 klesol o 39,3 % na 438,5 miliardy JPY (3,61 miliardy eur).Čistý zisk Toyoty sa v 3. kvartáli znížil o 22,5 % na 486,5 miliardy JPY zo 627,97 miliardy JPY a jej tržby klesli o 3,5 % na 7,08 bilióna JPY.Tržby automobilky v Severnej Amerike, ktorá je jej najväčším trhom, sa v sledovanom období znížili o 5,1 % na 2,71 bilióna JPY a v Ázii klesli o 7,3 % na 1,26 bilióna JPY.Automobilka napriek tomu zvýšila svoj odhad prevádzkového zisku za celý finančný rok, ktorý sa končí 31. marca 2017, na 1,85 bilióna JPY z pôvodných 1,7 bilióna JPY po nedávnom oslabení jenu voči väčšine hlavných svetových mien.A revidovala smerom nahor aj svoju prognózu čistého zisku za celý rok na 1,7 bilióna JPY (z 1,55 bilióna JPY) a celoročných tržieb na 26,5 bilióna JPY (z 26 biliónov JPY).Japonská automobilka Suzuki Motor dosiahla v 3. kvartáli finančného roka 2016/17 lepšie ako očakávané výsledky. Aj za prvých 9 mesiacov zaznamenala solídny rast zisku. Pomohli jej vyššie marže aj stále veľký odbyt na kľúčovom trhu v Indii.Prevádzkový zisk štvrtej najväčšej japonskej automobilky za tri mesiace do konca decembra 2016 vzrástol až o 45,1 % na 51,9 miliardy jenov JPY (427,19 milióna eur). Prekonal tak odhady analytikov, ktorí Suzuki predpovedali zisk v priemere 43,66 miliardy JPY.Za deväť mesiacov od začiatku apríla do konca decembra sa prevádzkový zisk Suzuki zvýšil o 14,4 % na 167,4 miliardy JPY. Jej čistý zisk v tomto období vzrástol o 30,4 % na 133,36 miliardy JPY a tržby stúpli o 4,4 % na 2,25 bilióna JPY.Suzuki potvrdila svoju prognózu zisku za celý finančný rok, ktorý sa končí 31. marca 2017, a očakáva čistý zisk 145 miliárd JPY a prevádzkový zisk 200 miliárd JPY.