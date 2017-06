Takéto zmeny priniesol hokejový svet NHL

Na archívnej snímke Dave Tippett. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas krátko po rozširovacom drafte vymenil Schlemka do Montrealu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glendale 23. júna (TASR) - Skúsený hokejový tréner Dave Tippett po ôsmich sezónach opúšťa striedačku Arizony Coyotes. Päťdesiatpäťročný Kanaďan ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s klubom NHL, v ktorom pôsobil od roku 2009, keď na poste vymenil Wayna Gretzkého.uviedol v klubovom vyhlásení majiteľ "kojotov" Andrew Barroway.Tippett previedol Coyotes náročným obdobím, v máji 2009 vyhlásil klub bankrot a dočasne ho spravovala NHL. Napriek ťažkej situácii a obmedzenému rozpočtu dokázal tréner s tímom viackrát postúpiť do play off a v roku 2012 sa s ním prebojoval dokonca až do finále Západnej konferencie. V uplynulých piatich sezónach však Coyotes ani raz nepostúpili do bojov o Stanleyho pohár.vyhlásil odchádzajúci tréner.Hokejový obranca David Schlemko sa dlho nezdržal v klube NHL Vegas Golden Knights, ktorý si ho vybral v rozširovacom drafte zo San Jose. Nový profiligový účastník ho vo štvrtok poslal do Montrealu výmenou za výber v piatom kole vstupného draftu v roku 2019."Zlatí rytieri" tak získali ďalšiu draftovú voľbu, čo je pri formovaní tímu hlavným cieľom generálneho manažéra Georgea McPheeho. Schlemko by mal pomôcť zaplniť dieru v obrane Canadiens po odchodoch Nathana Beaulieua, Alexeja Jemelina či Michaila Sergačjova. Tridsaťročný bek nazbieral v minulej sezóne v drese Sharks 18 bodov (2+16) v 62 zápasoch základnej časti, v šiestich dueloch play off pridal tri body (2+1). Informoval o tom portál tsn.ca.