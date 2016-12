Takéto zvyky počas Štedrej večere v Poľsku a Slovákov vo Vojvodine

Na dobovej snímke starodávny zvyk lámania oblátok počas Štedrej večere v poľskej rodine. Pri ich delení si príbuzní hovoria priania na celý ďalší rok. Krakov, 23. decembra 2016. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Na snímke detail štipcov, ktoré sa kedysi používali na pečenie vianočných oblátok. Dnes sú súčasťou expozície Etnografického múzea v Krakove. Krakov, 23. decembra 2016. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Typický poľský zvyk je, že počas štedrovečernej večere sa ľudia navzájom delia o oblátky. Pri ich lámaní si hovoria priania na celý ďalší rok. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krakov/Košice 24. decembra (TASR) – Sviatky Božieho narodenia sú pre Poliakov veľmi dôležité. Pripomínajú narodenie Ježiša Krista, sčasti tiež pramenia z predkresťanských čias a sú spojené so slávením zimného slnovratu.Štedrý deň sa v Poľsku nazýva vigíliou. Jeho súčasťou je slávnostná večera, ktorá predchádza sviatku Božieho narodenia.priblížila pre TASR kurátorka Etnografického múzea v Krakove Karolina Pachla-Wojciechowska.V Krakove vigilijná večera pozostáva v súčasnosti z polievky – boršču s malými pirohmi plnenými hríbmi, hríbovej polievky a ako hlavné jedlo sa podáva vyprážaný kapor.povedala Pachla–Wojciechowska.Na slávnostne prestretom stole sa dodnes v rodinách necháva voľné miesto s tanierom pre nečakaného hosťa.Počet jedál na štedrovečernom stole bol podľa jej slov v minulosti.vysvetlila kurátorka.prezradila Pachla–Wojciechowska. Dnes už Poliaci oblátky doma nepečú, ale kupujú si ich v obchodoch.povedala s tým, že dnes ich už na stromčekoch nevidieť.povedala kurátorka.Po Štedrej večeri chodia ľudia do kostola na polnočnú omšu, ktorá hovorí o príbehu narodenia Ježiša Krista.priblížila Pachla-Wojciechowska.Podľa kurátorky zaujímavosťou je i čas stavania a zdobenia vianočného stromčeka.tvrdí Pachla–Wojciechowska.Rovnako ako Slováci i Poliaci majú jeden zvyk, na ktorý podľa jej slov sa nesmie zabudnúť.dodala s úsmevom.Žiadne srbské obyčaje, len slovenské tradície. Bohato prestretý stôl so všetkým, čo rodina na ten večer pripravila. Chýbajú len vianočné rozprávky v televízii, keďže zvyšok krajiny slávi najkrajšie sviatky roka až o dva týždne neskôr. Aj to je atmosféra Vianoc srbských Slovákov žijúcich v autonómnej oblasti Vojvodina.Tisíce z nich ich žijú v obci Kovačica. Obec založená v roku 1458, v súčasnosti známa insitnými maliarmi, má 6763 obyvateľov. Slováci, ktorí tam prišli pred vyše dvesto rokmi, tvoria viac ako 80 percent. Väčšina z nich sú evanjelici, Srbi patria k pravoslávnej cirkvi, ktorá sa riadi juliánskym kalendárom.Vianoce sa v Kovačici nazývajú Kračúm. Prípravy na tento sviatok sa v minulosti začínali ešte počas štyroch adventných týždňov. V tomto období ženy a dievčatá chodili v tmavých šatách a v dedine sa nekonali žiadne zábavy, divadlá tance či svadby. Všetci sa totiž duchovne pripravovali na Vianoce.Na Štedrý deň skoro ráno ešte pred svitaním chodievali príbuzní a priatelia blahoželať do domov, v ktorých mali Adama alebo Evu. Svoj príchod oznamovali strieľaním z mažiarov. Takýto hlučný spôsob gratulantov na meniny sa v Kovačici počas celého roka využíva dodnes.povedala pre TASR obyvateľka Kovačice Zuzana Palušková. Priblížila, že jedlo sa pieklo v murovanej peci a kedysi sa nič iné nepripravovalo. Prestieralo sa zásadne na tkaný biely obrus.povedala Zuzana Palušková.V minulosti sa piekli najmä drobné koláčiky a pila sa domáca pálenka a víno. Dnes sú sladkosti bohatšie, nezriedka vidieť na štedrovečernom stole aj krémové torty.S dobou ide aj zdobenie stromčeka.spomína Zuzana. V súčasnosti sa už aj centrálny stromček v dedine vyzdobí o niekoľko dní skôr, aj keď u Zuzany doma je to stále až na Štedrý deň.Srbskí Slováci nezabúdajú ani na svoje hospodárstvo.dodala.