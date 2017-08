Takmer 1000 migrantov vysťahovali z budovy v centre Ríma

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 20. augusta (TASR) - Takmer 1000 migrantov, mnohých z Etiópie a Eritrey, v sobotu vysťahovali z neoprávnene obsadenej budovy v Ríme. Desiatky z nich potom museli prespať na uliciach talianskeho hlavného mesta.Niekoľko stoviek policajtov vyprázdňovalo budovu neďaleko hlavnej železničnej stanice Termini a bralo squatterov na identifikáciu.Budova bola obývaná od októbra 2013, ale v roku 2015 nariadil sudca vysťahovanie squatterov. Niekdajšiu kancelársku budovu z 50. rokov 20. storočia by mal obnoviť investičný fond, ktorý ju kúpil.Podľa novinárov a ľudskoprávnych aktivistov bolo medzi vysťahovanými niekoľko detí a žien, aj tehotných. Rímsky magistrát uviedol, že najzraniteľnejším ľuďom poskytne náhradné ubytovanie a ženy a deti dočasne pustili späť do budovy.Vysťahovanie kritizovali organizácie Amnesty International, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a predseda výboru pre ľudské práva v talianskom Senáte Luigi Manconi. Avšak ozvali sa aj pochvalné reakcie z radov politikov. Senátor Stefano Pedica zo stredoľavej Demokratickej strany uviedol, že by sa malo presadzovať právo a nemalo by sa už povoľovať nikomu obývať verejné alebo súkromné budovy. Vyzval tiež, aby migrantov presťahovali do "slušnejších" priestorov.