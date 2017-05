Takmer 9000 vojakov začalo veľké cvičenia NATO v Estónsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn 8. mája (TASR) - Takmer 9000 vojakov z viacerých krajín začalo dnes veľké vojenské cvičenia v Estónsku. Okrem príslušníkov estónskej armády, brancov i záložníkov sa na manévroch nazvaných Spring Storm (Jarná búrka) zúčastňujú aj členovia ozbrojených síl z ďalších členských štátov NATO a iných partnerských krajín.Vojenské cvičenia budú trvať do 26. mája, ich cieľom je nácvik koordinácie medzi rôznymi jednotkami. Najväčšie každoročné manévre v pobaltskej krajine sú zároveň záverečným testom pre estónskych brancov.Len minulý mesiac privítal estónsky premiér Jüri Ratas na vojenskej základni Tapa slávnostne príslušníkov mnohonárodného kontingentu síl Severoatlantickej aliancie, ktorých premiestnili do krajiny s cieľom posilnenia východného krídla NATO. Na základni 150 kilometrov od hranice s Ruskom bude umiestnených okolo 1200 vojakov z Británie a Francúzska, neskôr k ním pribudnú ešte kolegovia z Dánska.O vyslaní tisícov vojakov členských krajín NATO do Poľska a troch pobaltských republík sa rozhodlo vlani na varšavskom summite aliancie. Kontingent NATO v Poľsku bude pôsobiť pod americkým velením, v Estónsku pod britským, v Lotyšsku pod kanadským a v Litve pod nemeckým.