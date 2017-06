Takmer 9300 zamestnancov Volkswagenu súhlasí s predčasným dôchodkom

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Wolfsburg 6. júna (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) dnes oznámil, že takmer 9300 jeho zamestnancov súhlasilo s predčasným odchodom do dôchodku. To pomôže najväčšej európskej automobilke znížiť náklady.povedal člen predstavenstva pre ľudské zdroje VW Karlheinz Blessing.Program predčasného odchodu do dôchodku je zameraný najmä na ľudí narodených v rokoch 1955 až 1960.Spoločnosť Volkswagen sa zaručila, že nebude nikoho nútiť k odchodu v rámci svojho plánu transformácie, ktorého cieľom je zredukovať počet zamestnancov a zlepšiť produktivitu o 25 % do roku 2025.