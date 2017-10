Takmer každý piaty Nemec sa stal obeťou sexuálneho obťažovania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. októbra (TASR) - Takmer každý piaty Nemec uvádza, že sa v minulosti stal obeťou sexuálneho obťažovania. Vyplýva to z v sobotu zverejneného prieskumu, ktorý pre agentúru DPA uskutočnil inštitút YouGov.Z prieskumu tiež vyplýva, že 18 percent nemeckých mužov sa aspoň raz v živote správalo spôsobom, ktorý "by mohol byť niekým iným pokladaný za nevhodný alebo za sexuálne obťažovanie". K podobnému správaniu sa priznalo len šesť percent žien, ktoré sa prieskumu vykonaného na reprezentatívnej vzorke 2056 respondentov zúčastnili. Až 43 percent respondentiek uviedlo, že sa stali obeťami sexuálneho obťažovania. To isté priznalo 12 percent mužov.Obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ktoré voči hollywoodskemu producentovi Harveymu Weinsteinovi vzniesli desiatky žien, vyvolali diskusiu o sexuálne motivovaných útokoch aj v Nemecku.V posledných týždňoch totiž viacero známych nemeckých herečiek priznalo, že sa v minulosti stali obeťami sexuálneho obťažovania.