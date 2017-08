Takmer každý tretí volič v Nemecku chce hlasovať poštou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Berlín 28. augusta (TASR) - V septembrových voľbách do nového nemeckého parlamentu chce takmer každý tretí volič (30 percent) hlasovať prostredníctvom pošty. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnil inštitút Insa pre dnešné vydanie novín Bild.Vo voľbách do Spolkového snemu (Bundestag) v roku 2013 bol podiel takýchto voličov stále len 24,6 percenta.Podľa prieskumu je každý piaty respondent za rozsiahlejšie využívanie hlasovania poštou. Opačný názor má každý dvadsiaty opýtaný.Rastúci počet voličov hlasujúcich poštou kritizuje právnik Ulrich Battis. Takýto spôsob odovzdania hlasu je podľa neho problematický pre viac ako 25 percent voličov, pretože sa rozhodnú za iných podmienok, aké sú v deň volieb. Napríklad je rozdiel, či volič hlasuje týždeň pred voľbami pod vplyvom prieskumov alebo v deň volieb, keď sa prieskumy nezverejňujú, tvrdí Battis.Prieskum Insa sa konal v dňoch 23. a 24. augusta na vzorke 1049 občanov.Parlamentné voľby v Nemecku sa uskutočnia 24. septembra.