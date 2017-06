Takmer polovica Slovákov si nemôže dovoliť zahraničnú dovolenku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. júna (TASR) - Aj keď sa dostupnosť dovoleniek u Slovákov postupne zlepšuje a napríklad v roku 2008 si letnú dovolenku nemohlo dovoliť až 57,2 %, Slováci stále patria medzi podpriemer v rámci Európskej únie. Podľa prieskumu Eurostatu 46,6 % Slovákov nemá dostatok finančných prostriedkov na týždňovú letnú dovolenku mimo domova. Zo susedných krajín sú na tom horšie len Maďari.Najväčší dovolenkový boom, naopak, zažívajú Poliaci, u ktorých za ostatnú dekádu pribudla až takmer štvrtina letných dovolenkárov (23,4 %).Medzi najpočetnejších dovolenkárov patria Rakúšania. Z nich si odriekne letný oddych z finančných dôvodov len 15,4 %. Rakúšania kraľujú aj na mieste tých, ktorí si na dovolenku vezmú najvyššiu sumu. Na osobu to je až 2727 eur, čo je takmer o 300 eur viac ako priemerný rozpočet Európana. Ten je 2247 eur a podľa prieskumu agentúry IPSOS od minulého roku narástol o 4 %.Západoeurópania majú najradšej more. To uprednostňuje až 65 % zo 4500 opýtaných (v prieskume IPSOS). Nasleduje letný pobyt na horách. Obľúbené sú i voľné dni strávené v metropolitných mestách, prírode a rastie popularita dobrodružných ciest. Západoeurópania chcú na letnej dovolenke v prvom rade vypnúť (45 %) a stráviť čas s rodinou a priateľmi (43 %). Kuriozitou je dovolenkový zámer prežívať ľúbostné dobrodružstvá.Pri otázke, v čom sú Európania ochotní šetriť (hoci už majú odložené na dovolenku), 39 % z nich uviedlo práve letný oddych. To znamená, že v prípade núdze radšej použijú finančné prostriedky na niečo iné ako na dovolenku alebo si počas nej dožičia menej.Do výberu letnej destinácie v Európe v poslednom období výrazne zasahujú dva faktory - zdravotné riziká a bezpečnostná situácia, ktoré sa v prieskume IPSOS spolu s cenami, podnebím a možnosťami trávenia voľného času ukázali ako kľúčové.Tretina opýtaných Európanov (Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko) sa rozhoduje i podľa zdravotných rizík, ktoré ich vo vybranej destinácii môžu čakať. Podľa toho si vyberajú nielen miesto oddychu, ale aj nastavenie poistenia.