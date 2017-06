Takmer stovka ľudí dnes blokovala dve vyťažené cesty vo Zvolene

Zhruba 60 ľudí pri čerpadle pohonných hmôt na Lučeneckej ceste a asi 30 pri železničnom priecestí na Ulici V.P. Tótha vo Zvolene dnes asi na desať minút zablokovalo na priechodoch pre chodcov cestu. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Zvolen 30. júna (TASR) - Zhruba 60 ľudí pri čerpadle pohonných hmôt na Lučeneckej ceste a asi 30 pri železničnom priecestí na Ulici V. P. Tótha vo Zvolene dnes asi na desať minút zablokovalo na priechodoch pre chodcov cestu. Občania tak na výzvu časti zvolenských poslancov upozorňovali na neriešenie dopravy v meste.Najhoršia situácia je podľa poslanca Mateja Snopka na Lučeneckej ceste.povedal pre TASR. Chodci v čase dopravnej špičky nedokážu podľa neho prejsť z jednej strany ulice na druhú ani na priechode na ulici V. P. Tótha, pri vchode do zvolenskej nemocnice.uviedol ďalej.Podľa neho ide zatiaľ iba o zdvihnutý prst občanov. V prípade, že kompetentní nebudú riešiť tento problém, sú odhodlaní v krátkom čase zablokovať cesty aj na dlhší čas.Poslanci, organizujúci protest i občania sa dohodli, že dajú podnet na zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva, ktoré by sa malo zaoberať touto neúnosnou dopravnou situáciou. Podľa Snopka by sa mal tiež vyzvať nestranný projektant, ktorý by navrhol vhodné dopravné riešenia.Ako ešte pred protestom TASR informovala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová, vedenie mesta náladám občanov rozumie a robí všetko pre to, aby sa situácia zlepšila.uviedla pri tejto príležitosti.Lučeneckou cestou prejde denne viac ako 20.000 aut. Situácia pod nemocnicou je tiež veľmi vážna. Podľa úradu ju okrem iného spôsobujú vodiči, cestujúci v smere Banská Bystrica – Detva, ktorí si prejazdom cez centrum mesta krátia cestu.zdôraznila primátorka.