Takto by sa chceli volať nové politické strany, zbierajú podpisy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Budúcnosť občanov Slovenska, sk.e-demokratia, Úsmev Slovensko. Takto by sa chceli volať nové politické strany, pre ktoré ich prípravné výbory začali zbierať podpisy. Oznámenie o zbieraní podpisov zverejnili na webstránke ministerstva vnútra.Pridali sa tak k ďalším, ktoré zber podpisov oznámili už dávnejšie. Medzi inými napríklad vznikajúca strana NAJ. Jej zakladatelia nedávno informovali, že majú 9000 podpisov a stranu by chceli zaregistrovať v júni. Na registráciu treba aspoň 10.000 podpisov od občanov.Zámer založiť stranu oznámil ešte vlani v októbri Richard Rybníček, volať sa má TOSKA (tradícia, odbornosť, služba, komunikácia, ambicióznosť). Stále o registráciu nepožiadal. Stranu by chceli založiť aj Miroslav Beblavý s Jozefom Mihálom. Ambíciu zmeniť sa na politickú stranu má aj združenie Progresívne Slovensko.Na Slovensku máme podľa ministerstva vnútra zaregistrovaných 153 politických strán a hnutí. Aktívnych je z nich okolo 60. Politické strany a hnutia na Slovensku vznikajú občas aj tak, že si niekto napríklad kúpi už existujúcu stranu a premenuje ju. Pokiaľ strana nevzniká kúpou a premenovaním už existujúcej, jej zakladatelia musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje.