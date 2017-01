Takto hlasovali Ronaldo s Messim v ankete o najlepšieho futbalistu

Argentínsky futbalista Lionel Messi (vľavo) a portugalský futbalista Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ako hlasovali Slováci:



Martin Škrtel, kapitán SR: 1. Luis Suarez, 2. Sergio Ramos, 3. Cristiano Ronaldo

Ján Kozák, tréner SR: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Gareth Bale

Michal Zeman, denník Pravda: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann

Dominika Škorvánková, kapitánka SR: 1. Melanie Behringerová, 2. Sara Däbritzová, 3. Carli Lloydová

Zsolt Pakusza, tréner SR: 1. Dzsenifer Marozsánová, 2. Carli Lloydová, 3. Camille Abilyová

Lukáš Kendra: 1. Marta, 2. Christine Sinclairová, 3. Melanie Behringerová

Zürich 10. januára (TASR) - Nie všetci reprezentační tréneri a kapitáni zdieľajú názor, že v tejto dobe sú najlepšími futbalistami sveta Cristiano Ronaldo a Lionel Messi.Portugalčan a Argentínčan sa síce už deväť rokov striedajú na tróne pre tophráča Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA, keď v pondelok si novú trofej The Best prebral na galavečeri v Zürichu kapitán portugalských majstrov Európy 2016, no ani oni dvaja v ankete nedali hlas rivalovi.C. Ronaldo medzi elitnú trojku vybral klubových spoluhráčov z Realu Madrid, s ktorými vlani vyhral pre "pusinky" rekordný jedenásty titul európskeho šampióna. Na prvé miesto dal Garetha Balea, na druhé Luku Modriča a na tretie Sergia Ramosa. Kapitán Argentíny Messi, ktorý v drese dvojnásobných majstrov sveta minulý rok neuspel vo finále Copa America, zasa preferoval spoluhráčov z FC Barcelona. Na prvé miesto dal Luisa Suareza, na druhé Neymara a na tretie Andresa Iniestu.Na treťom mieste skončil najlepší strelec EURO 2016 vo Francúzsku Antoine Griezmann, keďže však nie je kapitánom "Les Bleus", nehlasoval. Jeho reprezentačný kapitán Hugo Lloris ho však dal na prvé miesto pred Messiho a Ronalda.Zaujímavé bolo hlasovanie nemeckých majstrov sveta. Ani tréner Joachim Löw ani kapitán Manuel Neuer do prvej trojky nedali Messiho ani C. Ronalda. Neuer vybral dvoch spoluhráčov z reprezentácie Toniho Kroosa, Mesuta Özila a na tretiu priečku zvolil spoluhráča z Bayernu Mníchov Roberta Lewandowského z Poľska. Löw sa rozhodol pre Kroosa, Özila a Neuera. Aj nemecký tréner Rumunska Christoph Daum vybral krajanov v poradí Kroos, Neuer, Özil.V hlasovaní tradične niekto zaujme kontroverzným názorom. Tento raz tak urobil tréner Chile Juan Antonio Pizzi, ktorý dal na prvé miesto krajana Alexisa Sancheza, čo by bolo relatívne v poriadku, ale ďalšie dve miesta už odignoroval.FIFA tento rok pozmenila spôsob hlasovania v ankete. Stále v nej o víťazovi rozhodovali reprezentační tréneri a kapitáni, novinári, ale už aj fanúšikovia, ktorých hlasy mali na výsledkoch 25-percentný podiel.Za Slovensko v mužskej ankete hlasovali reprezentačný kouč Ján Kozák, kapitán "sokolov" Martin Škrtel a redaktor denníka Pravda Michal Zeman. Kozák dal na prvé miesto C. Ronalda a na druhé Messiho. Škrtel za najlepšieho vybral bývalého spoluhráča z FC Liverpool Luisa Suareza, na druhé miesto zvolil Sergia Ramosa a víťaza dal na tretiu priečku, Zeman "trafil" poradie na prvých troch miestach.