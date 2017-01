Takto hodnotí Kiskov novoročný príhovor politológ

Ján Baránek Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 1. januára (TASR) – Novoročný príhovor prezidenta SR Andreja Kisku bol neštandardný, ale v tom pozitívnom slova zmysle. Kľúčovú časť totiž venoval téme rizík súvisiacich s bezbrehou slobodou vo virtuálnom priestore. Na margo dnešného prejavu hlavy štátu to uviedol politológ Ján Baránek.Kiska hovoril o nenávistných prejavoch na internete a sociálnych sieťach.zhodnotil politológ.doplnil.Baránek si myslí, že je najvyšší čas, aby ústavní činitelia začali o probléme hovoriť.upozornil.Politológ bol podľa jeho slov do istej miery prekvapený, že Kiska počas prejavu trikrát pochválil vládu, a to za ekonomický stav Slovenska, pripravovanú reformu školstva a za zvládnutie predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.vysvetlil.V prejave prezidenta Baránek postrehol aj kritické tóny voči vláde, a to najmä vtedy, keď Kiska uviedol, že rok 2017 bude dôležitý, lebo sa ukáže, či jedinou a hlavnou odpoveďou štátu na problémy sociálne odkázaných rómskych občanov bude iba represia. Podľa politológa tak zrejme reagoval na vyhlásenia premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktoré odzneli na decembrovom sneme strany Smer-SD.