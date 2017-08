Takto Holandsko reaguje na kauzu nakazených vajec

Na snímke vajcia extrahujú pipetou v laboratóriu v nemeckom Krefelde 7. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. augusta (TASR) - Vláda Holandska, ktoré sa v rámci fipronilového škandálu ocitlo pod paľbou kritiky svojich európskych susedov, priznala, že došlo k "chybám" v tejto záležitosti, avšak stále odmieta akékoľvek obvinenia z nedbanlivosti, uviedla dnes belgická televízna stanica RTBF.priznala holandská ministerka zdravotníctva Edith Schippersová vo štvrtok večer v televíznej debate.Ministerka však bráni vládu voči obvineniam ostatných európskych krajín, že v rámci systému včasného varovania EÚ neposkytla včas informácie o vajciach nakazených pesticídom fipronil. Schippersová upozornila, že vláda nemohla konať, kým prebiehalo súdne vyšetrovanie a kým sa uskutočňovali a potvrdzovali analýzy odobratých vzoriek.upozornila Schippersová v rámci svojho vôbec prvého vystúpenia na túto tému od vypuknutia fipronilového škandálu.Viaceré členské krajiny EÚ už upozornili Holandsko, že v budúcnosti by k takýmto chybám nemalo dochádzať a krajina by mala lepšie spolupracovať s partnermi z Únie. Schippersová uviedla, že po tejto kríze bude voči každému "vyvodená zodpovednosť", a to aj voči nej a Národnej agentúre pre bezpečnosť potravín (NVWA), a budú vyvodené príslušné závery. Zároveň upozornila na to, že holandská strana bude spolupracovať s Európskou komisiou, ktorá chce vyšetriť, či sa v tejto kauze dalo postupovať rýchlejšie a upozorniť skôr spotrebiteľov a širšiu verejnosť na kontaminované vajcia.Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis vyzval dnes na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo po tom, čo sa až v 15 členských štátoch Únie objavili slepačie vajcia kontaminované širokospektrálnym insekticídom fipronil.