Takto počasie decimuje obyvateľov prímorských krajín Európy

Viacero osád na Korzike je zas od minulej nedele odrezaných od sveta

Španielsko 20. januára (TASR) - Španielske úrady dnes informovali, že na snehom zasypaných cestách na východe krajiny uviazlo v noci nadnes vo svojich autách asi 2000 ľudí.Mimoriadne situácie sa odohrali na úseku diaľnice A3, ktorá spája hlavné mesto Madrid s prímorským mestom Valencia, ako aj na iných cestách v regióne.Vojenskí záchranári uviaznutým ľuďom rozdávali prikrývky a teplé nápoje. Vojaci a hasiči sa zatiaľ snažili spojazdniť diaľnicu A3, ale podarilo sa im ju otvoriť len smerom do Valencia. Diaľnica smerom na Madrid je podľa agentúry AP stále neprejazdná.Sneženie v danom regióne spôsobilo aj prerušenie dopravy na niektorých železničných tratiach.Prvé sneženie po 35 rokoch hlásia v týchto dňoch mnohé letoviská na východnom pobreží Španielska. Podľa meteorológov by tam tento ráz počasia - sneženie a nízke teploty - mal pretrvať v tejto časti Španielska aj dnes.Viaceré odľahlé dediny na francúzskom stredomorskom ostrove Korzika sú kvôli záľahe snehu izolované od okolitého sveta.Podľa spravodajského webu France Bleu je situácia zrejme najkritickejšia v regióne Boziu, kde sú od uplynulej nedele autom neprístupné riedko obývané osady Sant'Andria, Mazzola, Alzi či Bustanicu. Vo väčšine z nich sa už podarilo obnoviť dodávku elektriny i telefonické spojenie. Obyvateľstvu pomáhajú záchranári, ktorí majú k dispozícii obrnené vozidlo M113.Mrazivé, i keď slnečné počasie vládne aj dnes na väčšine územia Francúzska, pričom najchladnejšie - do mínus 18 stupňov Celzia - má byť v horských masívoch Massif central a Jura. Nezvyčajne chladno je dnes i na severovýchode krajiny.Chladné počasie spôsobuje veľký nápor na systém zásobovania elektrickou energiou, keďže mnohé domácnosti nemajú ústredné kúrenie a sú nútené si kúriť teplometmi.Zvýšená spotreba elektriny sa očakáva aj počas nastávajúceho víkendu, avšak nemalo byť už dôjsť k výpadkom v zásobovaní, uviedla spoločnosť RTE, ktorá prevádzkuje siete vysokého napätia. Spoločnosť napriek tomu vyzvala svojich klientov, aby elektrinou zbytočne neplytvali.Úrady dnes v troch departementoch krajiny - Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne a Aveyron - vydali na dnešný deň varovanie pred smogom. Smogovú situácia spôsobila akumulácia nebezpečných častíc v ovzduší, stabilný atmosférický tlak vzduchu a veľmi slabý vietor. Svoj podiel majú aj splodiny z kúrenia.