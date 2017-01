Takto prebiehala jedna z najtvrdších predvolebných kampaní v USA

Dievčatá telefonujú pred autobusom s pútačom na prvú priamu debatu prezidentských kandidátov Hillary Clintonovej a Donalda Trumpa na univerzite Hofstra v americkom Hemptsteade 26. septembra 2016. Foto: TASR/AP Dievčatá telefonujú pred autobusom s pútačom na prvú priamu debatu prezidentských kandidátov Hillary Clintonovej a Donalda Trumpa na univerzite Hofstra v americkom Hemptsteade 26. septembra 2016. Foto: TASR/AP

Republikán Donald Trump a demokratka Hillary Clintonová (v popredí) počas tretieho televízneho duelu, 19. októbra 2016. Foto: TASR/AP Republikán Donald Trump a demokratka Hillary Clintonová (v popredí) počas tretieho televízneho duelu, 19. októbra 2016. Foto: TASR/AP

Americká demokratická prezidentská kandidátka Hillary Clintonová reční na predvolebnom mítingu vo Filadelfii, 22. októbra 2016. Foto: TASR/AP Americká demokratická prezidentská kandidátka Hillary Clintonová reční na predvolebnom mítingu vo Filadelfii, 22. októbra 2016. Foto: TASR/AP

Americký republikánsky kandidát Donald Trump drží transparent s nápisom "Hispánci za Trumpa", ktorý si požical od svojho stúpenca počas zhromaždenia v Louisville 1. marca 2016. Foto: TASR/AP Americký republikánsky kandidát Donald Trump drží transparent s nápisom "Hispánci za Trumpa", ktorý si požical od svojho stúpenca počas zhromaždenia v Louisville 1. marca 2016. Foto: TASR/AP

Washington 20. januára (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump, ktorý kandidoval za Republikánsku stranu, sa po zložení sľubu oficiálne ujme 20. januára prezidentskej funkcie.TASR pripravila výberovú chronológiu z prezidentskej kampane nového amerického prezidenta a jeho protikandidátky z Demokratickej strany Hillary Clintonovej.- Exministerka zahraničných vecí a bývalá senátorka Hillary Clintonová oznámila, že sa bude uchádzať o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany v prezidentských voľbách v roku 2016.- Realitný magnát a miliardár Donald Trump oznámil, že sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany v prezidentských voľbách v roku 2016.- Trump zvíťazil v prezidentských primárkach Republikánskej strany v štátoch New Jersey, Južná Dakota, Nové Mexiko, Montana a Dakota. Pred celoštátnym nominačným zjazdom, ktorý sa konal potom v Clevelende v júli, si zabezpečil dostatok delegátov potrebných na zaistenie nominácie strany do súboja o Biely dom.Clintonová, aj keď už mala dostatok delegátov potrebných na získanie prezidentskej nominácie svojej strany, vyzvala voličov v New Jersey, Kalifornii, Montane, Severnej a Južnej Dakote a Novom Mexiku, aby išli hlasovať v primárkach Demokratickej strany.- Prezident Barack Obama v meste Charlotte v Severnej Karolíne vyjadril podporu Clintonovej, osobne sa zapojil do jej predvolebnej kampane.– Kandidáti na prezidenta sa po prvý raz stretli pred televíznymi kamerami.- Clintonová a Trump v druhej televíznej debate - na pôde Washingtonovej univerzity v St. Louis - predviedli ostrú výmenu osobných útokov. Voličov sa snažili presvedčiť, že ten druhý z nich je horší, nepovedali im však veľa nového o tom, čo by ako noví prezidenti robili.- Predseda dolnej komory amerického Kongresu Paul Ryan povedal, že Trumpa nebude viac obhajovať a prestane sa podieľať na jeho predvolebnej kampani.- Trump odmietol tvrdenia dvoch žien, ktoré sa v minulosti údajne stali obeťami jeho sexuálnych útokov. Vyhlásil, že sú to "choré" osoby, ktoré chcú získať slávu alebo peniaze.- Trump zopakoval tvrdenie, že volebný systém v USA je zmanipulovaný v jeho neprospech.- Clintonová zvíťazila aj v tretej televíznej prezidentskej debate, ktorá sa konala na Nevadskej univerzite v Las Vegas.Kandidáti na prezidenta USA sa stretli po tretí a posledný raz v televíznej debate. Po príchode na pódium si Clintonová a Trump nepodali ruky. Prvých 49 minút debaty bolo najlepšie najslušnejšie, aké americkí voliči v tejto kampani dovtedy videli.- Trump vyhlásil, že ako prezident by hneď po nástupe do funkcie zrušil významné medzinárodné obchodné dohody, ktorých signatárom sú USA, alebo ich "absolútne" zmenil. Znova rokovať by chcel napríklad o Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA) s Mexikom a Kanadou a zrušil by Dohodu o transpacifickom partnerstve (TPP) s 11 štátmi Tichomoria.- Riaditeľ FBI James Comey oznámil členom Kongresu, že vyšetrovatelia sa budú znova zaoberať e-mailovou komunikáciou bývalej ministerky zahraničných vecí Clintonovej po tom, ako vyšli najavo ďalšie správy, ktoré mohli obsahovať informácie podliehajúce utajeniu.- Clintonová kritizovala Comeyho za to, že niekoľko dní pred prezidentskými voľbami oznámil začatie vyšetrovania jej ďalších e-mailov, pri ktorých využívala svoj súkromný server.- Clintonová podľa NBC News viedla deň pred voľbami na úrad amerického prezidenta nad Trumpom o 6 %. Trump a Clintonová vystúpili posledný raz v rámci predvolebnej kampane pred verejnosťou. Obaja usporiadali mítingy v štátoch Severná Karolína, Pensylvánia a Michigan.- Clintonová odovzdala hlas vo voľbách vo svojej domovskej obci Chappaqua, štát New York; Trump zase neďaleko svojho bydliska v newyorskom obvode Manhattan. Pre približne 200 miliónov potenciálnych amerických voličov nastal tzv. Election Day.- Víťazom prezidentských volieb sa stal Trump. Porazil svoju protikandidátku Clintonovú.Clintonová zatelefonovala Trumpovi a priznala porážku v prezidentských voľbách.Trump po vyhlásení za víťaza prezidentských volieb počas svojho prvého vystúpenia pred svojimi priaznivcami vyhlásil, že "je načase zomknúť sa", a prisľúbil, že bude prezidentom "pre všetkých Američanov".Trump sa snažil v prvom prejave po vyhlásení za víťaza volieb uistiť spojencov USA po tom, ako v rámci svojej kampane pohrozil vypovedaním historických zmlúv vrátane zmluvy o NATO.Republikánska strana získala vo voľbách kontrolu nad oboma komorami amerického Kongresu.- Trump začal s tímom svojich hlavných spolupracovníkov vyberať členov nového vládneho kabinetu a posudzovať stovky adeptov na obsadenie vysokých postov v kľúčových rezortoch.- Clintonová pripísala vinu za svoj volebný neúspech snahám FBI oživiť počas predvolebnej kampane vyšetrovanie svojich e-mailových účtov.- Trump si za vedúceho kancelárie Bieleho domu zvolil doterajšieho predsedu Republikánskej strany Reincea Priebusa.- Obama nariadil tajným službám, aby dôkladne preverili hakerské útoky, ku ktorým došlo počas predvolebnej kampane a ktoré vyvolali obavy zo zasahovania cudzích krajín do prezidentských volieb v USA.- Trump označil za absurdný záver CIA, podľa ktorého Rusko zasiahlo do prezidentských volieb v USA. Povedal, že tento argument využívajú demokrati ako "iba ďalšie ospravedlnenie" pre jeho víťazstvo nad Clintonovou.- Zbor voliteľov definitívne potvrdil Donalda Trumpa ako budúceho prezidenta USA. Trump získal viac ako potrebných 270 voliteľov, v januári sa stane 45. prezidentom. Za Trumpa hlasovalo vyše 300 z 538 členov Zboru voliteľov; Clintonová za ním zaostala o vyše 70 hlasov.- Obama uvalil na Rusko nové sankcie ako odvetu na zasahovanie do prezidentských volieb v USA prostredníctvom hakerských útokov na weby a e-mailové kontá amerických politických strán.- Spoločné zasadnutie oboch komôr amerického Kongresu vo Washingtone oficiálne potvrdilo výsledky novembrových volieb: za prezidenta bol zvolený Donald Trump a za viceprezidenta Mike Pence.