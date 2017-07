Takto sa darilo klubom v prvom kole 2. predkola Európskej ligy

Na snímke zľava Peter Gál-Anderzly (Ružomberok), Amin Nouri a Vito Wormogoor z nórskeho klubu SK Brann Bergen a Nermin Haskič (Ružomberok) v prvom zápase 2. predkola futbalovej Európskej ligy MFK Ružomberok - SK Brann Bergen. Ružomberok, 13. júla 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Európska liga UEFA 2017/2018 - úvodné stretnutie 2. predkola:



MFK RUŽOMBEROK - SK Brann Bergen 0:1 (0:0)



Gól: 47. Acosta Evans







Irtyš Pavlodar - CZ Belehrad 1:1 (0:0)



Góly: 90+3. Živkovič (z 11 m) - 51. Boakye (z 11 m)







Kairat Almaty - Skenderbeu Korce 1:1 (1:0)



Góly: 9. Gohou - 72. Nimaga







Maccabi Tel Aviv - KR Reykjavík 3:1 (0:0)



Góly: 65. Schoenfeld, 79. Kjartansson, 82. Atzili - 58. Pálmason







Rabotnički Skopje - Dinamo Minsk 1:1 (0:0)



Góly: 90+1. Najdenov (z 11 m) - 53. Chvaščinskij, ČK: 83. Sahiti (Skopje)







Škendija Tetovo - HJK Helsinki 3:1 (1:1)



Góly: 45., 59. a 63. Ibraimi (prvý a tretí z 11 m) - 35. Jallow, ČK: 63. Patronen (Helsinki)







Nomme Kalju - Videoton Székesfehérvár 0:3 (0:1)



Góly: 8. Pátkai, 46. a 74. Ščepovič (oba z 11 m)







SCR Altach - Dinamo Brest 1:1 (0:0)



Góly: 49. Nutz - 74. Sedko, ČK: 88. Alisejko (Brest)







Bröndby Kodaň - VPS Vaasa 2:0 (2:0)



Góly: 16. Pukki, 28. Fisker







Metallurg Liepaja - Suduva Marijampole 0:2 (0:1)



Góly: 18. Verbickas, 75. Laukžemis







FC Vaduz - Odd Grenland 0:1 (0:1)



Gól: 42. Occean







FK Gabala - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:1)



Góly: 47. Joseph-Monrose - 15. Romančuk



/za hostí odchytal Kelemen celý zápas/







FK Haugesund - Lech Poznaň 3:2 (1:0)



Góly: 24. Abdi, 71. Hajradinovič, 73. Ibrahim - 75. Majewski, 90+3. Jevtič (z 11 m)



/Kiss odohral celý zápas a videl ŽK - Putnocký odchytal celý zápas/







Östersunds FK - Galatasaray Istanbul 2:0 (0:0)



Góly: 68. Ghoddos, 90+2. Hopcutt







Apollon Limassol - Zaria Balti 3:0 (3:0)



Góly: 10. Schembri, 21. da Silva (z 11 m), 28. Pedro

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (TASR) - Futbalisti srbského klubu CZ Belehrad remizovali v úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 na ihrisku kazašského Irtyšu Pavlodar 1:1. Hostia viedli od 51. minúty zásluhou Richmonda Boakyeho, domáci Stefan Živkovič však vyrovnal v tretej minúte nadstaveného času druhého polčasu. Oba góly padli z jedenástok.Dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou si zabezpečil Maccabi Tel Aviv, ktorý zvíťazil nad KR Reykjavík 3:1. Izraelský celok zaznamenal všetky góly v priebehu sedemnástich minút. Víťazne vstúpili do druhého predkola aj futbalisti Škendije Tetovo a Videoton Székesfehérvár, remízou 1:1 sa skončil súboj medzi Rabotnički Skopje a Dinamom Minsk.S náskokom dvoch gólov pôjdu do odvety Bröndby Kodaň a Suduva Marijampole, oba tímy zhodne vyhrali svoje zápasy 2:0. O prekvapenie sa postaral Galatasaray Istanbul, ktorý prehral 0:2 v stretnutí so švédskym Östersunds FK.Nórsky Haugesund zvíťazil na vlastnej pôde nad Lechom Poznaň 3:2. Za domácich odohral celý duel slovenský stredopoliar Filip Kiss, ktorý prihral na tretí gól, keď peknou kolmicou medzi obrancov vysunul Ibrahima, a videl žltú kartu. Za hostí odchytal celý duel Matúš Putnocký.