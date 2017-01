Takto sa vlani predávali autá na Slovensku i vo svete.Padli aj rekordy

Ilustračné foto. Foto: Škoda Slovensko Foto: Škoda Slovensko

Predaj áut v USA vzrástol minulý rok na nový rekord

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minulý rok sa v Británii predalo rekordných 2,7 milióna vozidiel

Bratislava 5. januára (TASR) - Predajca ojazdených vozidiel skupina AAA AUTO dosiahla so 69.000 predanými automobilmi na trhoch Slovenska, v Čechách, Poľsku a Maďarsku, „pokrízový“ rekord a priblížila sa tak k rekordnému roku 2007. Vtedy, bezprostredne pred nástupom celosvetovej recesie, predala 80.000 áut.Najžiadanejšími modelmi v SR a ČR boli škodovky, najmä Fabia a Octavia. Kým na Slovensku vedie Fabia a Octavia je druhá, v Čechách je to naopak. Na treťom mieste je Volkswagen s modelom Passat a na štvrtom Golf.Zo značiek vedie na Slovensku Škoda s 22,2-% podielom na predajoch, nasleduje ju Volkswagen s 9,4 % a Ford s 6,8 %. Rovnaké poradie je i v obľube značiek v Čechách. Výrazne menšiemu záujmu sa škodovky tešia v Poľsku, s 7,1 % sú až na štvrtom mieste. Prvú priečku obsadzuje značka Ford (10,1 %), druhú rovnako ako na Slovensku a v Čechách Volkswagen (9,3 %) a tretiu Opel (9 %). Ani v Maďarsku škodovky netiahnu, nedostali sa ani do prvej päťky. Maďari preferujú značky Opel (13,8 %), Suzuki (11,4 %), Ford (9,9 %) a na štvrtom mieste Volkswagen (9,9 %).Najpredávanejším typom karosérie je aj naďalej hatchback. Na Slovensku sa ich predá až 41 %. Najmenší podiel predajov tvoria hatchbacky v Čechách (33,7 %), najväčší v Maďarsku (47,9 %), kde sa na druhom mieste umiestnil sedan, v ostatných krajinách to je combi. V štatistikách predajov sa prejavila i narastajúca obľuba SUV áut, na Slovensku dosahujú 11,2 % predaných vozidiel a v Čechách 11,3 %. V Poľsku je na treťom mieste sedan a v Maďarsku combi.Vo všetkých krajinách skupiny, teda na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku, vedú automobily jazdiace na benzín. Akurát v Čechách a na Slovensku je rozdiel medzi benzínovými (51,1 % na Slovensku a 53 % v Čechách) a naftovými motormi (48,7 % na Slovensku a 46,8 % v Čechách) menej výrazný. Celý región preferuje jednoznačne manuálnu prevodovku pred automatom. Autá s náhonom na všetky štyri kolesá tvoria v regióne len 11 % predaných vozidiel. Najvyšší podiel tvorili na Slovensku (11,5 %).dodáva Karolína Topolová, generálna riaditeľka AAA Auto.Predaj áut v Spojených štátoch zaznamenal v minulom roku nový rekord, k čomu prispel aj vyšší rast predaja v poslednom mesiaci roka. Rok 2016 je tak siedmym rokom v poradí, čo predaj vozidiel v Spojených štátoch evidoval rast.Podľa údajov časopisu Automotive News sa minulý rok predalo v USA 17,54 milióna vozidiel, oproti roku 2015 to predstavuje rast o 0,3 %. Predaj potiahol najmä zvýšený dopyt po športovo-úžitkových vozidlách a pick-upoch.V decembri dosiahol predaj 1,69 milióna áut. Medziročne to znamená rast o 3 %. Výsledok, ku ktorému prispeli aj nízke ceny benzínu, bol lepší, než ekonómovia pôvodne očakávali.Najväčšia americká automobilka General Motors oznámila v decembri 10-% medziročný rast predaja. Zvýšil sa aj predaj zo strany Fordu, bol však len minimálny, na úrovni 0,1 %. Výrazne sa darilo japonským automobilkám Nissan a Honda, ktorých predaj v USA dosiahol v poslednom mesiaci minulého roka nový rekord.Predaj áut v Británii dosiahol v minulom roku nový rekord, keď oproti roku 2015 vzrástol o viac než 2 %. Tento rok sa však počíta s jeho poklesom.Podľa britského Združenia výrobcov a predajcov automobilov (SMMT) sa napriek neistote plynúcej z rozhodnutia Britov opustiť Európsku úniu predalo v ostrovnej krajine minulý rok celkovo 2,7 milióna vozidiel. Oproti predchádzajúcemu rekordnému roku to znamená rast o 2,2 % a piaty rastový rok po sebe.Výsledok výrazne prekonal odhady niektorých analytikov, ktorí očakávali pokles predaja, a to práve v dôsledku júnového referenda. V ňom Briti tesnou väčšinou nečakane odhlasovali odchod Británie z EÚ.Tento rok však podľa ekonómov dôjde k približne 5-% poklesu predaja. Dôvodom je najmä pokles kurzu libry, ktorý bude predražovať dovoz, keďže drvivá väčšina áut predávaných v Británii sa dováža zo zahraničia. Ako uviedol šéf SMMT Mike Hawes, ak by sa stalo, že Británia nebude môcť s Európskou úniou voľne obchodovať a dôjde k zavedeniu ciel, cena každého dovezeného auta sa môže zvýšiť približne o 1500 libier (1765,8 eura).Pokles dopytu už naznačil posledný mesiac roka. V decembri klesol predaj áut v Británii medziročne o viac než 1 %, čo predstavuje len tretí medziročný pokles za mesiac za takmer päť rokov.