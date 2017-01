Takto sa vyvíjala demografia v slovenských mestách v roku 2016

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

V Malackách sa zvýšil počet obyvateľov, prevahu mali tiež sobáše nad rozvodmi

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bánovce nad Bebravou mali vlani menej obyvateľov ako v roku 2015

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 11. januára (TASR) – Počet obyvateľov Popradu opäť poklesol, k 31. decembru 2016 žilo v meste 50.718 ľudí, čo je o 250 ľudí menej oproti koncu roka 2015. Klesajúcu tendenciu zaznamenáva samospráva už 13 rokov po sebe.uvádza sa na internetovej stránke Popradu. V meste žije 26.495 žien a dievčat, 24.223 je mužov a chlapcov.Z pohľadu vekovej štruktúry tvoria najväčšiu skupinu občania v produktívnom veku od 18 do 60 rokov, ktorých bolo koncom minulého roka 31.155. Za nimi nasledujú obyvatelia nad 60 rokov, ktorých bolo 11.114. Traja občania by sa mali v tomto roku dožiť viac ako 100 rokov.Podľa samosprávy najviac občanov býva v centre mesta a na sídliskách, ide o 37.698 ľudí. Za nimi nasledujú mestské časti Veľká, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže a len 198 obyvateľov žije v mestskej časti Kvetnica. V Poprade je evidovaných 1918 ľudí bez domova, čo je oproti koncu roka 2015 o 76 viac.Mesto Malacky zakončilo rok 2016 v pozitívnych demografických číslach. Bilancia vykazuje prirodzený prírastok obyvateľstva, ale aj prevahu sobášov nad rozvodmi.informovala TASR hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.dodala.Uviedla tiež, že v Malackách sa na trvalý pobyt prihlásilo 443 ľudí, z trvalého pobytu sa odhlásilo 410 obyvateľov. Samospráva vydala tiež 26 potvrdení o prechodnom pobyte.oznámila hovorkyňa okresného sídla.K 31. decembru 2016 evidovali Malacky 18.724 obyvateľov.Bánovce nad Bebravou mali vlani k 31. decembru 18.601 obyvateľov, z toho bolo 9036 mužov a 9565 žien. Oproti záveru roka 2015 ide o pokles o 216 obyvateľov, informovala Milena Gieciová z referátu prvého kontaktu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.Vlani sa ženám s trvalým pobytom v Bánovciach nad Bebravou narodilo 194 detí, viac bolo dievčat, a to 99, chlapcov pribudlo 95. Naopak, úmrtí obyvateľov zaznamenala radnica 162, z toho bolo 89 mužov a 73 žien. Z mesta sa počas minulého roka odsťahovalo 418 obyvateľov a prisťahovalo sa ich 176.