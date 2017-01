Takto sa vyvíjala slovenská ekonomika podľa Štatistického úradu SR

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Saldo zahraničného obchodu bolo do októbra 2016 aktívne

Vývoz tovaru zo SR v novembri 2016 medziročne stúpol o 4 %

Bratislava 9. januára (TASR) - Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 50. týždni 2016 v porovnaní s cenami v 49. týždni 2016 ovplyvnili vyššie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.V 50. týždni 2016 sa v porovnaní so 49. týždňom 2016 zvýšili ceny 95-oktánového benzínu o 0,008 eura alebo o 0,64 % na 1,267 eura, 98-oktánového benzínu o 0,027 eura alebo o 1,86 % na 1,476 eura, LPG o 0,002 eura alebo o 0,36 % na 0,562 eura a motorovej nafty o 0,017 eura alebo o 1,52 % na 1,132 eura. Ceny CNG sa nezmenili, zostali na úrovni 1,040 eura.V 51. týždni 2016 v porovnaní s cenami v 50. týždni 2016 vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok ovplyvnili vyššie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.Ceny 95-oktánového benzínu sa v 51. týždni 2016 v porovnaní s 50. týždňom 2016 zvýšili o 0,017 eura alebo o 1,34 % na 1,284 eura, 98-oktánového benzínu stúpli o 0,019 eura alebo o 1,29 % na 1,495 eura, LPG o 0,001 eura alebo o 0,18 % na 0,563 eura a motorovej nafty o 0,018 eura alebo o 1,59 % na 1,150 eura. Ceny CNG sa nezmenili, zostali na úrovni 1,040 eura.Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 52. týždni 2016 v porovnaní s cenami v 51. týždni 2016 ovplyvnili vyššie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu a motorovej nafty. Klesli ceny LPG. Ceny CNG sa nezmenili.V 52. týždni 2016 sa v porovnaní s 51. týždňom 2016 zvýšili ceny 95-oktánového benzínu o 0,016 eura alebo o 1,25 % na 1,300 eura, 98- oktánového benzínu o 0,014 eura alebo o 0,94 % na 1,509 eura a motorovej nafty o 0,015 eura alebo o 1,30 % na 1,165 eura. Ceny LPG klesli o 0,001 eura alebo o 0,18 % na 0,562 eura. Nezmenili sa ceny CNG, zostali na hodnote 1,040 eura.Saldo zahraničného obchodu za január až október 2016 bolo aktívne vo výške 3,503 miliardy eur, teda bolo o 463,5 milióna eur vyššie ako za rovnaké obdobie roku 2015. Informoval o tom dnes v podrobnej správe Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (4,01 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,445 miliardy eur), Francúzskom (1,761 miliardy eur), Rakúskom (1,743 miliardy eur), Poľskom (1,617 miliardy eur), Talianskom (1,073 miliardy eur), Českou republikou (1,031 miliardy eur), Španielskom (944,6 milióna eur), Holandskom (841 miliónov eur) a Spojenými štátmi americkými (836,4 milióna eur).Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Čínou (3,697 miliardy eur), Kórejskou republikou (3,162 miliardy eur), Ruskou federáciou (1,037 miliardy eur), Taiwanom (423,7 milióna eur), Japonskom (404,8 milióna eur), Malajziou (304,6 milióna eur) a Indiou (184 miliónov eur).Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 57,921 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 sa zvýšil celkový vývoz o 3,1 %.V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 2,2 %, Francúzska o 11 %, Spojeného kráľovstva o 10,8 %, Maďarska o 1 %, Talianska o 10,7 %, Španielska o 14,3 %, Holandska o 21,7 %, Spojených štátov amerických o 9,4 % a Rumunska o 4,6 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 1,7 %, Poľska o 5,9 % a Rakúska o 2,5 %.Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 3,3 % - tvoril 85,2 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 3,6 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,7 %.Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 54,418 miliardy eur, pri medziročnom náraste o 2,4 %.Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 7,4 %, Číny o 1,5 %, Poľska o 0,8 % a Rakúska o 8,5 %. Znížil sa dovoz z Českej republiky o 3,1 %, Kórejskej republiky o 6,7 %, Maďarska o 4,7 %, Ruskej federácie o 28,6 %, Talianska o 5,1 % a Francúzska o 5,4 %.Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2015 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 5,2 % - tvoril 67,4 % z celkového dovozu a z krajín OECD sa zvýšil o 1,7 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,7 %.V októbri 2016 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,9 % na 6,575 miliardy eur a celkový dovoz o 0,01 % na 6,062 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 513 miliónov eur, teda bolo o 183 miliónov eur vyššie ako v októbri 2015.V novembri 2016 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,656 miliardy eur pri medziročnom raste o 4 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 5,5 % na 6,369 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 286,7 milióna eur, teda bolo o 76,4 milióna eur nižšie ako v novembri 2015. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Za jedenásť mesiacov roku 2016 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 zvýšil celkový vývoz tovaru o 3,2 % na 64,576 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 2,7 % na 60,787 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 3,790 miliardy eur, teda bolo o 387 miliónov eur vyššie ako za rovnaké obdobie roku 2015.