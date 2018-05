Takto vyzerá prvá nominácia futbalistov SR 20 v réžii trénera Guľu

Adrián Guľa, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia SR 20 na prípravný zápas v Moldavsku:



brankári: Samuel Petráš (MŠK Žilina), Martin Vantruba (FC Spartak Trnava), Dávid Šípoš (FC Nitra)

obrancovia: Kristián Vallo, Branislav Šušolík, Adam Kopas, Branislav Sluka (všetci MŠK Žilina), Matej Oravec (FC Spartak Trnava), Martin Bednár (MFK Zemplín Michalovce), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Denis Petro (Lazio Rím)

stredopoliari: Dominik Guláš (FC Nitra), Jakub Sedláček, Viktor Jedinák (obaja FK Železiarne Podbrezová), Milan Kvocera (AS Trenčín), Michal Kraľovič (1. FC Tatran Prešov), Filip Halgoš (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Martin Adamec (Jagiellonia Bialystok), Péter Varga (Gyirmót FC), Michal Tomič (Sampdoria Janov), Filip Blažek (Bröndy IF)

útočníci: Róbert Boženík (MŠK Žilina), Rastislav Kružliak (MFK Ružomberok)



Náhradníci:



brankár: Adrián Slančík (1. FC Tatran Prešov)

obrancovia: Kristián Flak (Sparta Praha), Adrián Slávik (AS Trenčín), Martin Macho (FC Nitra)

stredopoliari: Martin Gamboš, Martin Kovaľ (obaja MŠK Žilina), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Marián Chobot (FC Nitra)

útočník: Marek Fábry (FC Nitra)



Realizačný tím:



Hlavný tréner: Adrián Guľa

Asistent trénera: Marián Zimen

Tréner brankárov: Miroslav König

Kondičný tréner: Peter Boďo

Technický vedúci: Jakub Kojnok

Lekár: Zsolt Fegyveres

Fyzioterapeut: Martin Nozdrovický

Masér: Juraj Ludik

Kustódi: Marek Košáň, Patrik Fedor

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Prvú nomináciu na novom poste trénera slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov oznámil v utorok Adrián Guľa. Ten vybral 23 hráčov na prípravný zápas výberu do 20 rokov, ktorý sa odohrá 30. mája 2018 v moldavskom Kišiňove.Guľa doposiaľ pôsobil ako klubový tréner v AS Trenčín a MŠK Žilina.povedal pre futbalsfz.sk Adrián Guľa.V nominácii sa nachádzajú hráči z našej najvyššej súťaže, ale aj zo zahraničných líg. Šesť zástupcov má MŠK Žilina, po dvoch hráčoch povolal Guľa zo Spartaka Trnava, Nitry, Podbrezovej a po jednom z Michaloviec, Slovana Bratislava, Trenčína, Prešova, Ružomberka a druholigového Liptovského Mikuláša.Päť futbalistov je zo zahraničných líg.vyhlásil súčasný kouč MŠK Žilina.Adrián Guľa má ešte stále klubové povinnosti, so Žilinčanmi totiž hrá baráž o účasť v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2018/19. Ak so svojimi zverencami postúpi do nedeľného finále, tak sa môže stať, že v nedeľu o 12.00 bude chýbať na začiatku zrazu.vravel Guľa. Mediálny termín bude v pondelok v čase od 10.30 hod. do 10.50 hod.