Takto vyzerá širšia nominácia SR na volejbalové ME v Poľsku

Širšia 22-členná nominácia SR na ME v Poľsku:



Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Filip Palgut (Jihostroj České Budějovice, ČR), Daniel Končal (ČEZ Karlovarsko, ČR)

Smečiari: Matej Paták (Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne, Fr.), Štefan Chrtiansky (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak.), Marcel Lux (VK Mirad PU Prešov), Július Firkaľ (SWD Powervolleys Düren, Nem.), Tomáš Halanda (Saaremaa Vorkpalliklubi, Est.), Tomáš Kriško (Dukla Liberec, ČR), Martin Sopko st. (VK MIRAD PU Prešov)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice, Poľ.), Peter Ondrovič (Jihostroj České Budějovice, ČR), Radoslav Prešinský (ČEZ Karlovarsko, ČR), Marek Ludha (VKP Bystrina Nitra), Šimon Krajčovič (ČEZ Praha, ČR)

Univerzáli: Milan Bencz (Sieco Service Impavida Ortona, Tal.), Peter Mlynarčík (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak.), Michal Petráš (SK Posojilnica Aich/Dob, Rak.), Filip Gavenda (Netzhoppers, Nem.)

Liberá: Matej Kubš (VKP Bystrina SPU Nitra), Martin Turis (AERO Odolena Voda, ČR), Marián Vitko (VK KDS Šport Košice)



Realizačný tím:



Tréner: Andrej Kravárik

Asistent: Martin Pipa

Manažér: Ján Uhlárik

Fyzioterapeut: Tomasz Rusin

Štatistik: Daniel Bruch



Program prípravy vo Fínsku (ČASY SU V SELČ):



18. augusta o 17.00: Fínsko - Slovensko

19. augusta o 13.00: Fínsko - Slovensko



Program zápasov SR na ME v Poľsku:



B-skupina Štetín:



piatok 25. augusta:

Česko - Slovensko (17.30)

Nemecko - Taliansko (20.30)



nedeľa 27. augusta:

Slovensko - Taliansko (17.30)

Česko - Nemecko (20.30)



pondelok 28. augusta:

Slovensko - Nemecko (17.30)

Taliansko - Česko (20.30)

Bratislava 26. júla (TASR) - Tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie Andrej Kravárik oznámil širšiu 22-člennú nomináciu na blížiace sa majstrovstvá Európy v Poľsku (24. 8. - 3. 9.). Záverečnú prípravu na šampionát odštartujú Slováci už vo štvrtok na obed v Nitre, kam tréneri pozvali 18 hráčov. Slovákov pred ME preverí v dvoch zápasoch Fínsko.V nominácii už figurujú aj skúsení hráči, ktorí sa minulý týždeň nepredstavili na turnaji 3. kola kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v Belgicku a absolvovali fyzickú prípravu v bratislavskom Strength Institute pod vedením kondičného trénera Borisa Žbirku. V nominácii nechýbajú kapitán Emanuel Kohút, Juraj Zaťko, Matej Paták, Štefan Chrtiansky, Marcel Lux, Šimon Krajčovič, Milan Bencz, Matej Kubš a Martin Turis. Z tímu, ktorý bojoval v Kortrijku o svetový šampionát, sa do prípravy pred ME nedostali František Ogurčák (zranenie), Tomáš Kriško (osobné dôvody), Filip Gavenda, Marián Vitko a Tomáš Lampart. Kriško, Gavenda, Vitko a Martin Sopko st. figurujú na širšom 22-člennom zozname pre ME, ale na štvrtkový zraz do Nitry pozvánku nedostali.Záverečnú prípravu na ME absolvujú Slováci od 27. júla v Nitre, druhú časť od 7. augusta v Liptovskom Jáne a pred šampionátom ich preveria v dvoch zápasoch 18. a 19. augusta Fíni v meste Sastamala.Slovenskí volejbalisti budú na záverečnom ME štartovať šiestykrát za sebou a deviaty celkovo. Najlepší výsledok dosiahli v roku 2011, keď na šampionáte v Rakúsku a Česku obsadili 5. miesto.