Takto zhodnotili prácu Druckera zdravotnícky výbor a lekárska komora

Druckerovu spoluprácu s lekármi hodnotí šéf SLK pozitívne

Bratislava 4. januára (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) si do rezortu neprišiel nakradnúť, myslí si Jana Cigániková z SaS. Oceňuje to a je zvedavá, či dokáže presadiť potrebné zmeny. Alan Suchánek (OĽaNO-NOVA) vysoko hodnotí Druckerovu komunikáciu so všetkými organizáciami v zdravotníctve. Považuje ho za dobrého ministra, prekvapila ho jeho rýchla schopnosť zorientovať sa v rezorte. Či je Drucker dobrým alebo zlým ministrom ukáže čas, povedala zase Zuzana Šebová zo Sme rodina. Páči sa jej však, že je v komunikácii s opozíciou ústretový a otvorený.Cigániková, Šebová a Suchánek sú členmi parlamentného zdravotníckeho výboru a s Druckerom pravidelne komunikujú. Počas svojho pôsobenia urobil podľa nich súčasný minister dobré aj zlé rozhodnutia.Obsadenie opozície do kontrolných orgánov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) hodnotia Cigániková, Šebová a Suchánek za správny krok. Suchánek a Šebová takisto chvália zákon o reexporte liekov či centrálny nákup CT prístrojov.povedala pre TASR Šebová. Suchánkovi sa tiež pozdáva prísľub, že riaditelia nemocníc budú podliehať výberovému konaniu.uviedol pre TASR Suchánek.povedala pre TASR Cigániková.Poslankyňa za SaS Druckerovi vyčíta zníženie platby za poistenca štátu či zrušenie stropov pre zdravotné odvody. Minister podľa Suchánka nemá. Šebová nechce byť k ministrovi ešte negatívna, pretože je podľa nej vo funkcii krátko. Treba mu dať ešte čas, myslí si.povedala Cigániková na margo zníženej sadzby za poistencov štátu pod štyri percentá. Štát dá takto podľa nej menej peňazí do systému v čase, keď sa ekonomike darí. Drucker má slabé vyjednávacie schopnosti, mieni Cigániková. Má to podľa nej potvrdzovať aj zrušenie stropov pre zdravotné odvody.uvádza poslankyňa.V zdravotníctve podľa Suchánkapovedal Suchánek. Nerozumie ani menovaniu Jozefa Dolinského na post šéfa projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).uviedol Suchánek.Šebová nechce ešte na Druckerovi hľadať chyby.vysvetlila. Politička nemá pocit, že sa ministrovi dostáva náležitej podpory zo Smeru-SD napriek tomu, že je jeho nominantom.myslí si.Drucker by mal v tomto roku podľa Suchánka získať do zdravotníctva viac peňazí od ministra Kažimíra. Treba tiež podľa neho riešiť vysoký vek pracujúcich lekárov a sestier a nedostatok ich nástupcov. Cigániková mu radí. Za nevyhnutné považuje tiež odpolitizovanie VšZP a nemocníc a porovnávanie kvality zdravotnej starostlivosti.Podľa Šebovej je ťažké určiť, s čím by mal minister tento rok začať.uviedla.Správny minister má mať podľa Cigánikovej odvahu a rozvahu. U Druckera si zatiaľ nie je istá ani jednou z týchto vlastností. Oceňuje ale jeho manažérsky prístup a spôsob komunikácie. Šéf zdravotníckeho rezortu by sa mal podľa Suchánka vyznať v práve, ekonomike, za dôležitú označil aj schopnosť obklopiť sa správnymi ľuďmi.mieni Suchánek.Šebová zatiaľ považuje Druckera za. "Má veľký potenciál, je to mladý človek s množstvom skúseností s vedením firiem a ľudí, ja som zatiaľ spokojná," povedala politička.Minister Drucker ako prvý šéf rezortu akceptoval požiadavky lekárov byť pri tvorbe programového vyhlásenia vlády.povedal pre TASR prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár.Doterajšiu komunikáciu s ministrom vníma rovnako ako lekárska komora pozitívne.skonštatoval Kollár.V tomto roku by mal minister podľa jeho slov venovať pozornosť stámiliónovým dlhom nemocníc, predraženým nákupom, zlým vzťahom na pracoviskách i potrebe zmeniť vzťah pacient - lekár.poukázal.Najdôležitejšie bude však presadiť zásadné zmeny v zdravotníctve, upozornil Kollár.zhrnul.