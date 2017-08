Talent mladého básnika Jána Capka vyzdvihol aj Andrej Sládkovič

Ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kláštor pod Znievom/Bratislava 18. august (TASR) - Pred 150 rokmi 18. septembra v Kláštore pod Znievom zomrel talentovaný básnik Ján Capko, ktorý písal pod pseudonymom Miloslav Znievsky (alebo Zniovsky). Na margo jeho tvorby básnik Andrej Sládkovič povedal:Narodil sa 19. septembra 1846 v Kláštore pod Znievom. Rodina Capkovcov bola hlboko národne uvedomelá a mimoriadne sa zaslúžila o matičné hnutie a osobitne o vznik slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom.Ján Capko študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici práve v čase, keď tam pôsobili vynikajúci slovenskí profesori na čele s Martinom Čulenom. Tu sa národne a literárne formoval a začal literárne tvoriť. Po obsadení bystrického gymnázia maďarskými profesormi odišiel študovať do Nitry. Neskôr sa vrátil späť do Banskej Bystrice a po maturite sa rozhodol študovať právo v Bratislave. Zapojil sa do aktívnej národnej práce. Po prvom semestri však vážne ochorel, vrátil sa do Kláštora pod Znievom, kde 18. augusta 1867 vo veku 21 rokov zomrel. Pochovaný je na tunajšom cintoríne.Básne začal písať ako študent gymnázia. Svoje prvotiny publikoval v rôznych časopisoch. Po predčasnej smrti jeho básne zozbieral spisovateľ Andrej Trúchly-Sytniansky a vydal v roku 1868 pod názvom Sirôtky s úvodnou básňou od Andreja Sládkoviča - Nad mohylou Janka Capku.Na rodnom dome má Ján Capko odhalenú pamätnú tabuľu. Od znalca znievskych dejín Miloša Štillu vyšla v roku 1962 publikácia o jeho živote a práci pod názvom Nedopovedané slová; o živote a diele Jána Miloslava Capku-Znievskeho, 1846-1867.