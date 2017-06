Talian Carrera predĺžil zmluvu s ruským majstrom Spartak Moskva

Taliansky futbalový tréner Spartaku Moskva Massimo Carrera. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. júna (TASR) - Taliansky futbalový tréner Massimo Carrera bude pokračovať na lavičke ruského majstra Spartak Moskva až do sezóny 2018/2019. Podľa informácie agentúry AP predĺžil s klubom zmluvu, ktorá mu pôvodne platila do konca budúceho ročníka.Hneď v prvý rok pôsobenia v Spartaku priviedol mužstvo k majstrovskému titulu. Pre Spartak bol prvým od roku 2001 a získal ho suverénne so sedembodovým náskokom pred mestským rivalom CSKA.Carrera ako hráč vyhral titul v Serie A s Juventusom Turín, neskôr bol asistentom Antonia Conteho v Juventuse aj pri talianskej reprezentácii. Keď Conte odišiel do FC Chelsea, stal sa asistentom v Spartaku. Čoskoro prešiel do funkcie hlavného trénera.