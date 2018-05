Taliani chcú v opustenej hale vyrábať komponenty do elektromobilov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kriváň 22. mája (TASR) - Do výrobnej haly v obci Kriváň v okrese Detva, kde do januára 2017 vyrábala elektromotory fínska firma Ojala, príde talianska spoločnosť Intercable. Vyrábať tam chce vysokonapäťové vodiče do elektromobilov. Do piatich rokov má v pláne zamestnať 240 ľudí.Ako pre TASR uviedol starosta Kriváňa Imrich Paľko, Taliani už niekoľko prvých zamestnancov zaškoľujú v domácom závode v južnom Tirolsku. Spoločnosť by mala spustiť výrobu v lete tohto roku s asi 45 zamestnancami.pripomenul Paľko.Ojala, ktorá v Kriváni podnikala osem rokov, sa koncom roku 2016 dostala do problémov a vyhlásila úpadok a následný konkurz. Zamestnávala pri tom okolo 200 ľudí. Časť z nich nájde uplatnenie u talianskeho investora. Podľa starostu dôležité je aj to, že nová spoločnosť si už nebude halu prenajímať, ale celý areál s halou a pozemkom od nemeckého majiteľa odkúpila.V priemyselnom areáli v Kriváni pôsobia aktuálne dve spoločnosti, tretia tak bude Intercable. Ešte tento rok ohlásila výstavbu závodu aj česká spoločnosť, ktorá chce v obci vyrábať CNC stroje na mieru.