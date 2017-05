Taliani ocenili kabátik Melanie Trumpovej, ktorý mala na Sicílii

Prvá dáma USA Melania Trumpová vystupuje z limuzíny počas príchodu do paláca Chierici na stretnutie manželiek lídrov krajín G7 v rámci dvojdňového summitu G7 v sicílskom meste Catania 26. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Taormina 27. mája (TASR) - Manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa, Melania, sa dnes do slnečného počasie na Sicílii obliekla do pestrofarebného kabátika s kvetinovými aplikáciami z dielne talianskych návrhárov Dolce & Gabbana, ktorý sa podľa tlačovej agentúry AP predáva za 51.000 dolárov. V kabátiku a s malou kabelkou z rovnakého materiálu, oblečenom cez klasické šaty, prišla na obed s manželkami lídrov skupiny G7, ktorý pre nich podával starosta mesta Catania.Farebnosť jej šatníka upútala pozornosť, pretože počas prvej zahraničnej cesty prezidenta USA sa doteraz obliekala prevažne do čiernej a bielej a na audienciu u pápeža prišla celá v čiernom vrátane čiernej pokrývky hlavy. Podľa médií sa v Saudskej Arábii a Izraeli obliekalaa aj pri prílete do Talianska mala na sebe tmavý kabát so zlatým lemovaním na vreckách a límci, hoci ho tiež podľa agentúry AP navrhli talianski módni návrhári Domenico Dolce a Stefano Gabbana.Oblečenie prvej dámy USA svetovú verejnosť vždy zaujímalo, či už ňou bola Michelle Obamová alebo Jacqueline Kennedyová.Gabbana sa každým svojím modelom, v ktorom sa Melania objavila v Taliansku na verejnosti, pochválil na Instagrame. Dnes tam zverejnil tri snímky kvetovaného kabátika, ku ktorým pripojil srdiečka a poďakovanie Melanii. Sicília sa stala múzou módneho domu Dolce & Gabbana a tak neprekvapuje, že sa prvá dáma USA obliekla na Sicílii - poslednej zastávke zahraničnej cesty svojho manžela - ako bývalá modelka práve do šiat Dolce & Gabbana, uviedla tlačová agentúra AP.Niekoľko módnych návrhárov sa po inaugurácii Trumpa verejne vyjadrilo, že nebudú obliekať jeho manželku, pretože nesúhlasia s jeho politikou.