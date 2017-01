Talianka zasypaná v hoteli:Nemyslela som si,že za tú skazu môže lavína

Vincenzo Forti a Giorgia Galassiová, ktorí prežili pád lavíny na taliansky hotel Rigopiano. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Giulianova 25. januára (TASR) - Žena, ktorá prežila pád lavíny na stredotaliansky horský hotel Rigopiano, dnes povedala, že až po svojej záchrane sa dozvedela, že bola pochovaná pod tonami snehu.Giorgia Galassiová sa podľa svojich slov snažila zvládnuť hodiny temnoty bez náznaku záchrany a myslela si pritom, že je v hoteli uväznená po jednom z mnohých zemetrasení, ktoré postihli v posledných mesiacoch stredné Taliansko.Pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) dnes v dome svojich rodičov povedala, že by si nikdy nepomyslela, že za tú skazu okolo nej v hoteli Rigopiano môže lavína.uviedla Talianka.dodala.Galassiová a jej priateľ Vincenzo Forti patrili k 11 ľuďom, ktorých po lavíne z 18. januára vytiahli živých. Najmenej 25 ďalších ľudí zahynulo a štyria sú stále nezvestní. Nachádzajú sa niekde pod snehom a troskami v horskom regióne severovýchodne od metropoly Rím.Dvojica opísala svoje utrpenie v obývačke Galassiovej rodičov v meste Giulianova na pobreží Jadranského mora. Partneri vyhlásili, že boli vydesení, ale vedeli, že budú v poriadku, lebo na uhasenie smädu mali sneh.vysvetlila žena.Podľa jej slov počuli záchranárov prvýkrát okolo 11.00 h v piatok 20. januára - takmer dva dni po páde lavíny, keď sa rozprávali s jednou návštevníčkou hotela, ktorá bola neďaleko uväznená pod snehom spolu so svojím synom.opísala situáciu Galassiová.A dodala: