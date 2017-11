Talianska polícia zaistila kontraband IS v hodnote 50 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Rím 3. novembra (TASR) - Talianske úrady v piatok zhabali veľkú zásielku opioidov, ktorá mala zrejme slúžiť na financovanie operácií džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a na stimuláciu jej bojovníkov. S odvolaním sa na správu talianskej colnej polície o tom informovala agentúra AP.Približne 24 miliónov tabletiek nelegálne prevážaného lieku proti bolesti tramadol zadržali v prístavnom meste Gioia Tauro na juhu krajiny. Pouličná hodnota kontrabandu sa odhaduje na 50 miliónov eur.Zásielka dorazila z Indie a údajne smerovala do Líbye, uviedla colná polícia Guardia di Finanza. Podobný kontraband (37 miliónov tabletiek) zadržali pred šiestimi mesiacmi aj v prístavnom meste Janov na severozápade krajiny.Podľa talianskych úradov analgetikum tramadol zrejme používajú militanti IS na stimuláciu a zvýšenie odolnosti voči fyzickej námahe. Zvykne sa preto nazývať aj "drogou bojovníkov".Policajný zásah koordinovala prokuratúra špecializovaná na boj proti mafii v regióne Reggio Calabria za pomoci Agentúry Spojených štátov na boj proti drogám (DEA).