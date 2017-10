Talianska polícia zatkla pašerákov, prepravili 150 migrantov z Grécka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lecce 19. októbra (TASR) - Polícia v južnom Taliansku zatkla sedem pašerákov ľudí, ktorí údajne previedli 150 migrantov z Grécka cez Stredozemné more k brehom Talianska.Zadržané podozrivé osoby sú obvinené z profitovania z ilegálnej námornej migrácie. Informovala o tom vo štvrtok vo vyhlásení talianska polícia.Každý z migrantov, ktorí pochádzali zo Sýrie, Iraku a Somálska, musel zaplatiť 4500 eur za plavbu cez more, dodala polícia.Vyšetrovanie sa začalo celkovo proti 26 ľuďom z Talianska, Grécka a Albánska.Vyšetrovatelia sa prvýkrát dozvedeli o pašeráckom gangu, keď člny s migrantmi v rokoch 2014 a 2015 pravidelne kotvili na pobreží juhovýchodného talianskeho regiónu Apúlia.Medzi zatknutými sú bývalí pašeráci cigariet, ktorí v pašovaní ľudí vycítili lukratívnu zárobkovú príležitosť.Taliansko je v súčasnosti hlavnou lokalitou, kam prichádzajú migranti snažiaci sa dostať do Európy - väčšina z nich prichádza z Afriky centrálnou trasou cez Stredozemné more. Avšak čoraz viac člnov s migrantmi dorazí na talianske brehy z gréckeho alebo tureckého pobrežia.