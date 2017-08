Talianska tenistka Erraniová dostala za doping dvojmesačný trest

Talianska tenistka Sara Erraniová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. augusta (TASR) - Talianska tenistka Sara Erraniová dostala dvojmesačný trest zákazu činnosti za pozitívny dopingový test. Finalistka Roland Garros z roku 2012 užila zakázanú látku letrozol a na okruh WTA sa môže vrátiť najskôr v októbri. Potvrdila to Medzinárodná tenisová federácia (ITF).Tridsaťročná Erraniová, ktorá je momentálne na 98. mieste svetového rebríčka, mala pozitívny test 16. februára. Talianka uviedla, že letrozol sa jej dostal do tela po užití kontaminovaného jedla, v ktorom bol liek Femara. Ten užíva jej mama, ktorá sa nedávno podrobila operácii rakoviny prsníka.uviedla podľa agentúry DPA disciplinárna komisia ITF.Bývalá svetová päťka príde o všetky body a prémie, ktoré získala od 16. februára do 7. júna 2017. V júni sa totiž podrobila dodatočným testom a tie boli negatívne.