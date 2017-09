Talianska vláda chce dať peniaze pre tábory migrantov v Líbyi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 8. septembra (TASR) - Talianska vláda je pripravená poskytnúť financie mimovládnym organizáciám s cieľom zlepšiť životné podmienky v táboroch migrantov v Líbyi.Približne šesť miliónov eur je vyčlenených na tento plán a pridelia ich, informoval dnes námestník talianskeho ministra zahraničných vecí Mario Giro.Najprv by sa malo dodať jedlo, zdravotnícke nástroje, deky, matrace a postele, potom získať prístup do táborov a nakoniec prevziať ich spravovanie, uviedol Giro. Podľa neho by sa s dodávkami malo začať v Tripolise, potom vo zvyšku krajiny, ale za splnenia "dvoch podmienok": musí byť zaručená bezpečnosť a líbyjská vláda musí vydať povolenia.Tento plán zverejnili deň po tom, ako Lekári bez hraníc (MSF) kritizovali Taliansko a Európsku úniu za vystavenie migrantov "znásilňovaniu, mučeniu a otroctvu" v líbyjských záchytných táboroch.Lekári bez hraníc potvrdili pre agentúru DPA správu v denníku La Stampa, že ich organizácia bola jednou z približne 20 mimovládok predvolaných vo štvrtok na ministerstvo zahraničných vecí na prediskutovanie návrhu.Marco Bertotto z MSF však uviedol, že akcia zo strany vlády prichádza neskoro a podmienky v táboroch migrantov mali byť zlepšené pred tým, ako Rím urobil opatrenia na obmedzenie odchodu migrantov z Líbye. Podľa Bertotta Lekári bez hraníc odmietnu akúkoľvek pomoc od talianskeho rezortu diplomacie v súlade so svojím rozhodnutím z roku 2015 odmietať peniaze od vlád EÚ na protest voči ich migračnej politike.povedal pre agentúru DPA.V minulých mesiacoch viedli dohody podporované EÚ medzi Talianskom a líbyjskou pobrežnou strážou a miestnymi úradmi k významnému zníženiu prílevu migrantov. Niektorí v tejto súvislosti obviňujú Taliansko z tajných dohôd s milíciami a bývalými pašerákmi, dodáva DPA.