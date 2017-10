Talianska vláda je pripravená rokovať s Lombardskom a Benátskom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 24. októbra (TASR) - Talianska vláda je ochotná a pripravená rokovať s predstaviteľmi bohatých severotalianskych regiónov Lombardska a Benátska, kde v nedeľňajších referendách voliči drvivou väčšinou hlasovali za väčšiu autonómiu. Povedal to v utorok vo svojej prvej reakcii na zmienené referendá taliansky premiér Paolo Gentiloni. Dodal však, že konkrétne podmienky ani témy rokovaní doposiaľ stanovené nie sú.Gentiloni podľa agentúry AP ďalej uviedol, že, že určité zo služieb by fungovali naozaj lepšie, ak by Lombardsko a Benátsko získali silnejšie právomoci.Politickí lídri Lombardska a Benátska chcú získať viac právomocí najmä v ekonomickej oblasti. Žiadajú napríklad, aby ich dane zostali prioritne, no tiež vlastné rozhodovanie o otázkach bezpečnosti, školstva, životného prostredia či pri kontrole migrácie.Nedeľňajšie referendá boli nezáväzné, no lídri oboch susediacich hospodársky najsilnejších regiónov krajiny dúfajú, že budú môcť využiť vysokú účasť pri rozhovoroch s ústrednou talianskou vládou. Iniciátorom plebiscitov bola strana Liga Severu, ktorá v oboch zmienených regiónoch vládne.V Benátsku hlasovalo za viac samosprávy odhadovaných 98 percent zúčastnených voličov a účasť dosiahla okolo 59 percent zo štyroch miliónov voličov, čo znamená, že referendum bolo platné. Minimálna účasť tam bola stanovená na 50 percent plus jeden hlas.V Lombardsku, kde pre platnosť referenda neurčili minimálnu účasť, hlasovalo približne 40 percent zo 7,9 milióna oprávnených voličov. Odpoveď "áno" si ich zvolilo podľa odhadov 95 percent.Obaja regionálni prezidenti Benátska a Lombardska, Luca Zaia a Roberto Maroni sa chceli po referendách najskôr stretnúť s členmi svojich regionálnych zastupiteľstiev, aby dali konečnú podobu svojim požiadavkám pred tým, ako pôjdu do Ríma na stretnutie s premiérom Paolom Gentilonim.