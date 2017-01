Talianska vláda: Máme menej radikálnych islamistov než zvyšok Európy

Na snímke taliansky premiér Paolo Gentiloni (v stoji) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 5. januára (TASR) - V Taliansku je menej radikalizovaných islamistov než vo zvyšku Európy, a to napriek tomu, že krajine chýba účinná stratégia prevencie proti terorizmu, uviedli dnes tamojší vládni činitelia.uviedol taliansky premiér Paolo Gentiloni na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom vnútra Marcom Minnitim a šéfom expertného výboru na radikalizáciu a extrémizmus Lorenzom Vidinom.povedal Vidino.Je to preto, že väčšina moslimov v Taliansku predstavuje prvú generáciu na rozdiel od iných európskych štátov, kde extrémistická propaganda formuje druhú a tretiu generáciu moslimov, tvrdí Vidino. Poukázal tiež na to, že Francúzsko registruje približne 1400 cudzích bojovníkov, Nemecko 1000, Belgicko 650, zatiaľ čo Taliansko "iba niečo vyše 100", uviedol Vidino.Zmienený výbor zistil, že tradičné represívne metódy na boj proti islamistickému terorizmu nestačia. Namiesto toho musí Taliansko investovať do preventívnych opatrení a deradikalizácie zahraničných bojovníkov a mládeže.zakončil šéf expertného výboru.Minister vnútra doplnil, že "teroristický malvér" je pre štát závažnou problematikou; mládež je totiž vábená extrémistickými sieťami na internete.povedal Minniti.