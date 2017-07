Talianska vláda odsúhlasila vyslanie vojnových lodí k brehom Líbye

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 28. júla (TASR) - Talianska vláda na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla o námornej misii, v rámci ktorej vyšle k líbyjským brehom vojnové lode. Ich úlohou bude pomôcť v boji proti pašerákom ľudí. Informovala o tom agentúra AP.Taliansky premiér Paolo Gentiloni pri tejto príležitosti povedal, že toto opatrenie, realizované na žiadosť vlády v Líbyi, predstavuje "významný príspevok k posilneniu líbyjskej suverenity. To nie je operácia, ktorú podnikáme proti suverenite Líbye".Bližšie podrobnosti o rozsahu flotily talianska vláda oficiálne nezverejnila.Plán talianskej vlády, ktorý by mohol byť hodnotným príspevkom k úsiliu európskych štátov zastaviť prílev migrantov zo severnej Afriky, prvýkrát predstavil premiér Gentiloni po stredajšom stretnutí so svojím líbyjským náprotivkom Fájizom Sarrádžom.Nemenovaný zdroj z talianskeho ministerstva obrany vo štvrtok pred dnešným hlasovaním agentúre DPA potvrdil informácie denníka Corriere della Sera, podľa ktorého Taliansko uvažuje, že na hliadkovanie pri líbyjských brehoch nasadí jedno veľké a päť menších plavidiel. Do misie by okrem toho malo byť zapojených 500-1000 príslušníkov talianskych ozbrojených síl, lietadlá, vrtuľníky a drony.Predstaviteľ ministerstva obrany uviedol, že parlament bude o vládnom návrhu na vyslanie misie k líbyjským brehom hlasovať 1. alebo 2. augusta.