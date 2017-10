Talianska vláda predĺžila lehotu na predaj spoločnosti Alitalia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 15. októbra (TASR) - Talianska vláda bude potrebovať viac času a peňazí, aby sa jej podarilo predať leteckú spoločnosť Alitalia. Zámer sa jej zatiaľ nedarí realizovať. Preto aerolínie dostanú ďalšiu subvenciu miliónov eur a predlžuje sa lehota na nájdenie záujemcu.Obdobie štátnej podpory Alitalie vláda v Ríme predĺžila z novembra tohto roku na september 2018. Súčasne jej v piatok (13.10.) schválila na prevádzku 300 miliónov eur. Predaj spoločnosti by sa mal uskutočniť do konca apríla budúceho roka.Začiatkom uplynulého mája schválil vládny kabinet aerolíniám úver takmer 600 miliónov eur. Rozhodnutie prišlo krátko po tom, ako štátny podnik ohlásil svoju nesolventnosť. Prostriedky ju mali udržať pri živote do konca novembra. V tejto lehote sa plánoval aj jej predaj. Posledný deň na podávanie záväzných ponúk na kúpu spoločnosti sa skončí v pondelok (16.10.).Minister dopravy Graziano Delrio však tento týždeň uviedol, že jeho tím potrebuje viac času, aby mohol starostlivo posúdiť všetky ponuky.Taliansky premiér Paolo Gentiloni nechce dopustiť, aby sa Alitalia predávala po častiach. Spoločnosť zamestnáva viac ako 11.000 osôb.Nemecká Lufthansa uviedla, že má záujem o Alitaliu, ale nie v súčasnom stave.Alitalia sa nedokázala roky vymaniť zo stratového podnikania. Rovnako ako Air Berlin ju držali nad vodou len subvencie arabskej leteckej spoločnosti Etihad.